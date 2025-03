Matematyczka w "Sanatorium miłości". Nie do wiary, co stało się w szkole po jej udziale w programie

Ania z "Sanatorium miłości" dopiero zaczęła przygodę z programem, a już zaskakuje. To nagranie porusza, a nauczycielka udowadnia, że kibicują jej nie tylko bliscy, ale i uczniowie. To, co zrobili zaskakuje, a sama Anna nie mogła ukryć wzruszenia. Film już stał się hitem sieci: widać, że młodzież ją uwielbia!