Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" zadebiutował na antenie TVN w 2016 roku. Przez te wszystkie lata emisji show poznaliśmy wielu uczestników, jednak tylko nielicznym udało się znaleźć swoją drugą połówkę. W swoich małżeństwach do dziś trwają jedynie Anita i Adrian z 3. edycji, Agnieszka i Wojtek z 4. edycji, Aneta i Robert z 6. edycji oraz Kornelia i Marek z 9. edycji programu. Losy wszystkich tych par do teraz są chętnie obserwowane przez fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia", a dzięki temu, że wszystkie małżeństwa chętnie pokazują swoje życie w mediach społecznościowych, internauci na bieżąco wiedzą, co się u nich dzieje.

A co słychać u tych, którzy w programie nie znaleźli swojej drugiej połówki i po udziale w show słuch po nich zaginął?

"Ślub od pierwszego wejrzenia": Co słychać u dawnych uczestników programu?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Nic więc dziwnego, że stacja TVN zdecydowała się na kolejną, już 10. edycję eksperymentu, którą aktualnie możemy śledzić w telewizji. Uczestnicy biorący udział w programie mają szansę znaleźć w nim nie tylko swoją drugą połówkę, ale także zdobyć popularność i sympatię fanów. Najczęściej jednak to pary, którym udało się przetrwać eksperyment, cieszą się największym zainteresowaniem fanów show, a ci, którzy nie znaleźli miłości przed kamerami, często są przez widzów zapominani. Co zatem słychać u nich dziś, po latach od występu w programie?

Agnieszka Miezianko z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Agnieszka Miezianko wystąpiła w 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie została dopasowana do Kamila Borkowskiego i początkowo wydawało się, że relacja tej dwójki ma szansę przetrwać. W finale eksperymentu Agnieszka i Kamil zdecydowali się nawet pozostać w małżeństwie, jednak po zaledwie dwóch tygodniach od wyjazdu kamer, para się rozstała. Jak się okazało, decyzję o zakończeniu tej relacji podjął Kamil.

Nie pojawiło się u mnie uczucie większe, zostało to na przyjaźni. Nie było możliwości tego przeskoczyć. (...) Myślę, że to ogólnie było wszystko za szybko, do tego też presja z rodziny jednej, drugiej, taka, że ,,super wyglądacie razem'' - mówił w 2022 roku w rozmowie z nami, Kamil

Po rozstaniu z Kamilem i zakończeniu emisji eksperymentu w telewizji Agnieszka początkowo dość regularnie pokazywała się fanom w mediach społecznościowych. Na początku 2024 roku ogłosiła nawet radosną nowinę. Agnieszka Miezianko ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przekazała wówczas, że jest zakochana!

Ostatnio jednak uczestniczka 7. edycji "ŚOPW" zaprzestała regularnej aktywności w sieci. Ostatni jej post na Instagramie pojawił się 28 kwietnia 2024 roku. Przeglądając jej media społecznościowe widać jednak, że Agnieszka po programie przeszła sporą metamorfozę - zaczęła przygodę z mocniejszym makijażem, a także zapuściła włosy. Poznalibyście ją na tych ujęciach?

Instagram/malamizii

N/z Agnieszka Miezianko ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", 2021 rok Fot. Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Paulina Brzoza z 2. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Paulina Brzoza w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" wyszła za mąż za Krzysztofa Zrobka (2017 rok). Związek tej dwójki od początku był dość burzliwy, jednak ostatecznie para zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo. Po zakończeniu emisji 2. edycji eksperymentu ich relacja przechodziła wiele kryzysów, wzlotów i kolejnych upadków. Kiedy w 2020 roku zostali rodzicami, postanowili jeszcze zawalczyć o swoją relację, jednak ostatecznie próby ratowania związku nie udały się i Paulina i Krzysztof definitywnie się rozstali. Krzysztof po rozstaniu z Pauliną ułożył sobie życie z nową partnerką, z którą na początku br. doczekał się syna. A co zatem słychać u Pauliny?

Uczestniczka 2. edycji "ŚOPW" niezwykle rzadko odzywa się w mediach społecznościowych. Ostatni raz pokazała się swoim fanom w styczniu 2024 roku - wówczas opublikowała swoje karnawałowe selfie. Z kolei ostatni post na jej Instagramie pojawił się 25 sierpnia 2024 roku. Wtedy Paulina zamieściła zdjęcie z synem, do którego obydwoje zapozowali jednak tyłem.

Instagram/_ona_nieidealna_

Instagram/_ona_nieidealna_

N/z Paulina ze Ślubu od pierwszego wejrzenia, rok 2017 Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Magdalena Pazura z 1. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Magdalena Pazura była uwielbianą uczestniczką 1. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Widzowie pokochali ją za jej charyzmę, poczucie humoru i optymistyczne podejście do życia. W programie eksperci połączyli ją z Krystianem Ceglarkiem, z którym początkowo jej relacja układała się bardzo dobrze. Para w finale programu zdecydowała się kontynuować swoje małżeństwo, jednak kiedy po miesiącu od zakończenia eksperymentu kamery ponownie odwiedziły małżonków, niestety dowiedzieliśmy się o ich rozstaniu.

Od udziału Magdy w programie minęło już ponad 8 lat. Przez ten czas w jej życiu sporo się zmieniło, jednak uczestniczka 1. edycji "ŚOPW" w dalszym ciągu zaraża swoim optymizmem i pogodą ducha. Magdalena prowadzi również konto na Instagramie o nazwie magdalena_pazura_, gdzie chętnie dzieli się z fanami swoim życiem. Pod koniec września 2024 roku uwielbiana przez widzów uczestniczka 1. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwaliła się swoją metamorfozą. Jak się okazało, w ostatnim czasie sporo schudła!

Wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale bez mojego strażnika nie dałabym rady! #uwierzwsiebie #zmianynalepsze #zdrowie #jedzenie #sukses - napisała w najnowszym poście, publikując przy tym zdjęcie, na którym widzimy jej metamorfozę

Tak dziś wygląda Magda z 1. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"! Pozbalibyście ją?

Instagram/magdalena_pazura_

Instagram/magdalena_pazura_

N/z Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", rok 2016 Fot. Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Maciej Kiełbowski z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Maciej Kiełbowski w 2018 roku wystąpił w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Przed kamerami wziął ślub z Agatą Ząbczyk, jednak w ich relacji od początku nie było iskry. Nic więc dziwnego, że para podjęła decyzję o rozstaniu. Na szczęście po zakończeniu udziału w eksperymencie zarówno Agata, jak i Maciej znaleźli swoje drugie połówki.

Maciej ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od czasu do czasu odzywa się do fanów za pośrednictwem Instagrama i Facebooka. To właśnie z jego profilu w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że jest w szczęśliwym związku z piękną brunetką, z którą doczekał się synka. Maciej przeszedł też sporą zmianę wizualną! Po udziale w programie postanowił całkowicie ściąć włosy, a także zapuścił brodę.

Instagram/kielbowskimaciej

N/z Maciej ze Ślubu od pierwszego wejrzenia, rok 2018 Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Piotr Sadowski z 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Eksperci w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" połączyli Piotra Sadowskiego z Dorotą Michalak. Małżonkowie miewali lepsze i gorsze momenty, jednak w finale eksperymentu zdecydowali się pozostać w małżeństwie. Ostatecznie jednak niedługo po odjeździe kamer, para postanowiła się rozstać.

Wszystko wskazuje jednak na to, że właśnie tak miały potoczyć się losy Piotra w programie, ponieważ swoją miłość życia mężczyzna znalazł już poza kamerami. Uczestnik 7. edycji "ŚOPW" we wrześniu 2023 roku ogłosił światu, że jest szczęśliwie zakochany.

To uczucie, kiedy obok jest ktoś, z kim porozumienie przychodzi automatycznie, z kim dzieli się pasje, poglądy, pomysły, komu można sobie nawzajem powierzyć wszystkie obawy, troski i po prostu trwać jako jedność... To w 100% prawda, że najbardziej wyczekiwane przychodzi najbardziej nieoczekiwanie i nie da się tego w żaden sposób zaplanować - pisał wówczas Piotr o swojej miłości

Piotr od czasu do czasu odzywa się do swoich fanów na Instagramie. Mężczyzna prowadzi konto o nazwie piotrstagram. Swoje ostatnie zdjęcie w sieci, na którym promienieje radością, zamieścił w połowie sierpnia 2024 roku. Wygląda więc na to, że u uczestnika 7. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" po programie wszystko układa się wspaniale!

Instagram/piotrstagram

Instagram/piotrstagram

N/z Piotr ze Ślubu od pierwszego wejrzenia, rok 2022 Mat. Pras. Ślub od pierwszego wejrzenia

Przemysław Stelmach z 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Przemysława Stelmacha poznaliśmy w 2018 roku, kiedy to zdecydował się wziąć udział w 3. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli go w parę z Martyną Końcą, jednak jak wiadomo, relacja tej dwójki od początku się nie układała. W finale eksperymentu para postanowiła się rozstać.

Przemek dał się poznać fanom "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jako prawdziwy żartowniś, z luźnym podejściem do życia. I wygląda no to, że w tej kwestii nic się u niego nie zmieniło. Mężczyzna prowadzi konto na Instagramie o nazwie stelmachprzemyslaw, na którym najczęściej pojawiają się zdjęcia w charakterystycznym dla niego, żartobliwym stylu. Ostatnie selfie, które Przemek zamieścił w mediach społecznościowych, pojawiło się na początku stycznia 2024 roku.

Bardzo się zmienił od udziału w programie?

Instagram/stelmachprzemyslaw