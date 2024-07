Najczęstsze objawy zawału serca to silny ból w klatce piersiowej, duszność, lęk i zimne poty oraz nudności. W przypadku wystąpienia tych objawów niezwłocznie należy wezwać pogotowie. Nie można ich bagatelizować!

Czym jest zawał serca?

Zawał serca (inaczej atak serca) to obumarcie części mięśnia sercowego, spowodowane niedoborem tlenu. Jego przyczyną jest zablokowanie dopływu krwi do serca wskutek pojawienia się skrzepu krwi lub skurczu jednej z tętnic wieńcowych. Na atak serca narażeni są szczególnie mężczyźni po 40. roku życia, zwłaszcza jeśli są otyli, mają nadciśnienie tętnicze i doświadczają w życiu stresujących sytuacji. Ponad 40% zawałów kończy się śmiercią. Dlatego tak ważne jest właściwe rozpoznanie jego objawów.

Jakie są objawy zawału serca?

Silny, promieniujący ból w klatce piersiowej . Silny, trwający ponad 20 minut, tępy, uciskający, palący, duszący – tak ból zawałowy opisywany jest przez osoby, które go doświadczają. Ból jest zazwyczaj zlokalizowany w okolicach mostka lub po lewej stronie klatki piersiowej. Rzadziej, w przypadku zawału dolnej ściany serca, w brzuchu. Ten ból często promieniuje na lewą stronę ciała: plecy, rękę, szyję, twarz.

. Silny, trwający ponad 20 minut, tępy, uciskający, palący, duszący – tak ból zawałowy opisywany jest przez osoby, które go doświadczają. Ból jest zazwyczaj zlokalizowany w okolicach mostka lub po lewej stronie klatki piersiowej. Rzadziej, w przypadku zawału dolnej ściany serca, w brzuchu. Ten ból często promieniuje na lewą stronę ciała: plecy, rękę, szyję, twarz. Duszność i uczucie ciężaru na klatce piersiowej . Innym charakterystycznym objawem zawału jest duszność i uczucie, jakby klatkę piersiową przygniatał jakiś duży, ciężki przedmiot.

. Innym charakterystycznym objawem zawału jest duszność i uczucie, jakby klatkę piersiową przygniatał jakiś duży, ciężki przedmiot. Lęk i zimne poty . Osoby przechodzące zawał często doświadczają silnego lęku, strachu przed śmiercią, któremu towarzyszą zimne poty.

. Osoby przechodzące zawał często doświadczają silnego lęku, strachu przed śmiercią, któremu towarzyszą zimne poty. Nudności i wymioty. Innym częstym objawem są nudności i wymioty.

Pierwsza pomoc osobie przytomnej

Jeśli te objawy występują u osoby z twojego otoczenia, koniecznie wezwij pogotowie. Bądź z chorym do momentu aż przyjedzie karetka. Otwórz okno. Pomóż mu usiąść wygodnie lub ułożyć się w pozycji, która odciąży serce, najlepiej na plecach w pozycji półleżącej. Poluzuj lub rozepnij wszystkie elementy ubrania, które mogą utrudnić mu oddychanie: krawat, pasek, kołnierzyk. Uspokajaj chorego, mów do niego spokojnym głosem. Pod żadnym pozorem nie podawaj mu nic do jedzenia i picia.

Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej

Jeśli chory straci przytomność, po wezwaniu pogotowia udziel mu pierwszej pomocy: udrożnij drogi oddechowe, sprawdź, czy w ustach nie znajdują się żadne przedmioty. Odchyl jego głowę do tyłu i unieś podbródek. Sprawdź, czy chory oddycha. Jeśli tak, ułóż go w pozycji bocznej ustalonej. Jeśli nie możesz wyczuć oddechu, rozpocznij reanimację. Na 2 wdechy powinno przypadać 30 mocnych ucisków klatki piersiowej. Kontynuuj reanimację do przyjazdu karetki pogotowia albo do momentu, kiedy chory odzyska przytomność.

