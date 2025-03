Marta Rentel, znana jako Martirenti, i Grzegorz Milewski byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par trzeciego sezonu "Love Never Lies: Polska". Wzięli udział w programie, aby sprawdzić siłę swojego związku, jednak ich uczucie nie przetrwało tej próby. W rozmowie z nami Marta szczerze opowiedziała o rozstaniu, terapii i nowym związku, który pojawił się w jej życiu niespodziewanie. Koniecznie musicie zobaczyć to nagranie!

Martirenti, jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek "Love Never Lies", otworzyła się na temat swojego życia uczuciowego po programie. W rozmowie z nami przyznała, że po rozstaniu z Grzegorzem po raz pierwszy w dorosłym życiu zdecydowała się na czas tylko dla siebie.

Influencerka postanowiła skupić się na samorozwoju i rozpoczęła terapię, by lepiej zrozumieć swoje wybory w relacjach:

W rozmowie z nami przyznała, że choć nie szukała miłości, ta przyszła sama:

Dodatkowo, ten facet znalazł się sam. Mogę w skrócie powiedzieć, to jest ładna historia, ale nie no. Teraz to on zabiegał o moje względy, co też było dla mnie odwrotnością, bo to ja zazwyczaj byłam osobą wychodzącą z inicjatywą

- powiedziała z uśmiechem.