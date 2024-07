Cukier prosty, inaczej sacharoza, to dwucukier złożony z cząsteczki glukozy i fruktozy. Cukry proste dodaje się do produktów, aby poprawić ich smak. Są to: cukier biały, cukier brązowy, syrop glukozowo-fruktozowy (syrop kukurydziany), syrop klonowy, melasa cukrowa, miód.

Cukier biały a cukier brązowy – przykłady cukrów prostych

Cukier biały i cukier brązowy produkowane są z roślin – cukier biały otrzymuje się z buraka cukrowego, zaś cukier brązowy pozyskiwany jest z trzciny. Zarówno cukier biały, jak i cukier brązowy zawierają ponad 90% sacharozy. Cukier biały poddawany jest przemysłowemu oczyszczaniu, cukier brązowy nie. Nie wpływa to jednak prawie w ogóle na ich walory zdrowotne – z obu źródeł sacharozy najlepiej zrezygnować (lub przynajmniej je ograniczyć). Wartość kaloryczna obu produktów niewiele się różni – cukier biały ma około 406 kalorii w 100 gramach, a cukier brązowy – 380-396 kalorii.

Syropy i melasa cukrowa – cukry proste w płynnej postaci

Melasa to ciemnobrązowy syrop, który powstaje przy produkcji cukru białego. Zawiera około 50% sacharozy, przez co nie jest zupełnie pozbawiony wartości odżywczych – zawiera wapń, żelazo i potas. W 100 gramach ma 290 kalorii. Inne syropy zastępujące cukier biały i brązowy, to m.in: syrop glukozowo-fruktozowy (syrop kukurydziany) i syrop klonowy. Ten pierwszy otrzymuje się z kukurydzy przetworzonej na glukozę – 52% i fruktozę – 42%. Jest to cukier prosty bardzo szkodliwy, uznaje się go za przyczynę epidemii otyłości. Dodawany jest niemal do wszystkich produktów, ze względu na niską cenę i łatwość obróbki. Jest składnikiem słodyczy, napojów, jogurtów, pieczywa, sałatek. Z kolei syrop klonowy otrzymuje się z soku klonowego z pnia klonu i jest to populary produkt słodzący w kuchni kanadyjskiej. W 100 gramach ma 261 kalorii i około 65-67% sacharozy. Zawiera niewielkie ilości cynku (4,16 mg/100 gramów) i manganu (3,3 mg/100 gramów).

Miód – najzdrowszy z cukrów prostych

Miód jest co prawda źródłem cukru prostego, ale zawiera minerały – żelazo, wapń, potas, fosfor, magnez. Ten produkt przydaje się zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy mamy skłonność do przeziębień. Sprawdza się zarówno w profilaktyce, jak i wspomaganiu leczenia. Wypity na czczo miód połączony z cytryną i imbirem poprawia odporność organizmu. W 100 gramach miodu jest 320-330 kalorii.

Cukier jest węglowodanem, dostarcza energii, ale jedzony w nadmiarze – przyczynia się do otyłości, co z kolei jest przyczyną wielu chorób, np. cukrzycy i choroby serca. Najlepiej sięgać po cukier naturalny (zawarty np. w owocach), a nie cukier dodawany do produktów (cukier prosty). Dziennie nie powinno się przekraczać dawki 5 łyżek cukru (pamiętajmy, że jest on dodawany nie tylko do słodyczy, ale także np. do ketchupu czy kukurydzy w puszce).