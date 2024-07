Kokosy rosną w klimacie tropikalnym. Orzechy – zarówno mleczko jak i miąższ - są smacznym dodatkiem do potraw i deserów. Miąższ kokosa zawiera błonnik, potas, żelazo i witaminy. Ma działanie przeciwpróchnicze i grzybobójcze.

Woda kokosowa orzeźwia, nawadnia, dodaje energii i świetnie uzupełnia elektrolity w organizmie. Sportowcy mogą zastąpić sklepowe napoje izotoniczne naturalną wodą kokosową. Miąższ kokosa jest źródłem błonnika, łatwo przyswajalnej energii, nasyconych kwasów tłuszczowych i wielu cennych witamin i minerałów.

Wartości odżywcze kokosa

Pod twardą warstwą orzecha kokosowego kryje się soczysty miąższ oraz ciecz, zwana wodą kokosową. To właśnie te dwa składniki są bogatym źródłem:

potasu,

magnezu,

fosforu,

cynku,

sodu,

kwasu foliowego,

nasyconych kwasów tłuszczowych (trójglicerydów średniołańcuchowych, tak zwanych dobrych tłuszczów),

węglowodanów,

błonnika,

witamin z grupy A (mleczko kokosowe), B, C, E i K.

Kokos można jeść podczas odchudzania

Miąższ i woda z kokosa doskonale sprawdzą się podczas odchudzania. Wprawdzie kokos nie jest niskokaloryczny (w 100 gramach świeżego miąższu znajduje się około 350 wartościowych kalorii, a w 100 g wiórków - 660 kcal), ale jest sycący, nie odkłada się w postaci tkanki tłuszczowej i wspomaga metabolizm. Błonnik zawarty w miąższu nie jest przyswajany przez organizm ludzki, w żołądku daje poczucie sytości, a w układzie pokarmowym poprawia perystaltykę jelit oczyszczając je. Substancje zawarte w kokosie:

obniżają poziom cholesterolu,

poprawiają przemianę materii,

usprawniają pracę jelit,

powodują uczucie sytości,

hamują apetyt na słodycze,

dodają energii, dzięki której możliwe jest długotrwałe uprawianie sportu.

Kokos zapobiega próchnicy i zwalcza grzyby

Olej zawarty w miąższu kokosa, w połączeniu z ludzką śliną, niszczy drobnoustroje występujące w jamie ustnej. Działa jak naturalny płyn stomatologiczny, gdyż zapobiega powstawaniu próchnicy oraz rozwojowi pleśniawek (jest to rodzaj grzybicy). Miąższu kokosa można używać jako pasty do zębów, a wodą kokosową warto zastąpić płyny do płukania jamy ustnej.

Jakie zastosowanie w kuchni ma kokos?

Orzechy kokosowe mają szerokie zastosowanie kulinarne, szczególnie w przygotowaniu deserów:

miąższ – surowy dobrze smakuje samodzielnie. Wysuszony można zetrzeć na wiórki, które posłużą do posypywania wypieków, racuchów i owsianek lub jako składnik kremów, jogurtów lub drinków;

olej kokosowy – świetnie sprawdza się do smażenia oraz jako baza do sosów;

mleko kokosowe – pozyskuje się je dzięki zalaniu miąższu kokosa wrzątkiem. Mleko kokosowe może stanowić zamiennik mleka krowiego. Jest popularne w kuchni tajskiej i hinduskiej;

woda kokosowa – może być zamiennikiem innych napojów.