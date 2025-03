Mimo wielkich sukcesów zawodowych życie Ewy Bem było pełne bolesnych strat. Najpierw pożegnała ukochaną córkę, a w styczniu musiała zmierzyć się z kolejną tragedią - śmiercią męża, Ryszarda "Dżindżiego" Sibilskiego. Przeżyli razem ponad 40 lat, a jego odejście pozostawiło pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić. By nie pogrążyć się w żałobie, artystka postanowiła pozostać aktywna zawodowo i zgodziła się na wizytę w "Halo tu Polsat".

Ewa Bem w "Halo tu Polsat" otworzyła się na temat swojej ogromnej straty. Artystka, która przez 40 lat była związana z Ryszardem Sibilskim, wyznała, że jego śmierć zmieniła jej życie na zawsze. W szczerym wywiadzie przyznała, że to ona miała stanąć w obliczu śmiertelnego zagrożenia, jednak los zdecydował inaczej.

Opuścił mnie tak strasznie, znienacka, bez uprzedzenia. Nie omówiliśmy tysiąca spraw (...) Przez ostatnie półtora roku tak bardzo walczył o moje życie. I to jest coś, czego córka nie powiedziała, a zresztą może i słusznie. Że to się pogmatwało w sposób brzydki, nieładny. Ja miałam oddać swoje życie, a stało się zupełnie inaczej.

Podczas programu "Halo tu Polsat" połączyła się także ich córka, Gabriela Sibilska, która wspomniała ojca jako człowieka niezniszczalnego, pełnego energii i zawsze gotowego do pomocy.

Wydawało się, że jest plan leczenia i że przed nami jeszcze parę lat. On był gotowy zrobić wszystko, co mu było zalecane, ale nie zdążył nawet, by dożyć tego leczenia

- powiedziała poruszona Gabrysia.