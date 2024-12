Ania i Marcin poznali się w 11. edycji "Rolnik szuka żony". Szybko stali się ulubieńcami widzów, więc trudno byłoby wyobrazić sobie świąteczny odcinek bez nich. Jak zmieniły się ich życia po finale "Rolnika"? Nie brakowało wzruszających wyznań.

Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia jest podwójnie wyjątkowy dla fanów "Rolnik szuka żony", ponieważ własnie wtedy wypada emisja świątecznego odcinka. W tym roku w programie gościli m.in. Marcin i Ania, którzy zakochali się w sobie w trakcie 11. edycji hitu TVP. Nawet wspólne zdjęcia Marcina i Ani z "Rolnika" wywołują poruszenie w sieci, więc ich obecność w świątecznym wydaniu "Rolnik szuka żony" z pewnością ucieszy widzów. Zakochani wrócili wspomnieniami do udziału w programie i odpowiedzieli na pytanie, który moment był dla nich najważniejszy. Ani trudno było wybrać:

Z kolei Marcin nie zawahał się ani minuty:

Dla mnie powiedzenie tego słowa ''kocham Cię''. To było z głębi serca, czułem, że Ania jest tą osobą i jest to dziewczyna dla mnie

A co zmieniło się w życiu Ani i Marcina od czasu udziału w "Rolnik szuka żony"? Ania przyznała, że ich relacja idzie do przodu bez pośpiechu. Z pewnością mówią o swoich planach i wspólnych celach, ale nie wyznaczają sobie jeszcze konkretnych dat: