Martirenti w najśmielszych snach nie spodziewała się, że "Love Never Lies" aż tak odmieni jej życie związkowe. Wchodząc do programu, była pewna, że tworzy szczęśliwy związek z Grzegorzem Milewskim. Wystarczyło jednak kilka dni rozłąki, by inaczej spojrzała na tę relację. Jak aktualnie wyglądają jej relacje z Kubą z "Hotelu Paradise", w którym doskonale bawiła się w willi pokus? Czy przerodziło się to w coś więcej?

Czy Martirenti i Kuba z "Hotelu Paradise" są parą?

Grzesiek płakał przez Martirenti w finale "Love Never Lies". Dziś nie ma już wątpliwości, że ich związek to przeszłość. Wszystko zaczęło się sypać, kiedy Martirenti trafiła do wiili pokus, gdzie poznała Kubą, w którym zauroczyła się niemalże od razu. Jeszcze w finałowym odcinku deklarowała, że się z nim spotka, ponieważ mu to obiecała. Jak potoczyły się ich losy po programie?

Z Kubą były dwa spotkania, jedno w którym oddałam mu ładowarkę do szczoteczki elektrycznej, więc to się nie liczy a drugie spotkanie faktycznie było, że ja napisałam i chciałam się zobaczyć, jak już byłam wolna, co do niego czuję, bo faktycznie poczułam dużo różnych rzeczy w programie i nie wiedziałam, co jest rzeczywistością - powiedziała Martirenti w rozmowie z Party.pl.

Co się okazało? Możecie się nieźle zdziwić.

Los tak chciał, że ten Kuba do mnie przyszedł - podsumowała.

Jednak czy coś z tego wyszło? Odpowiedź znajdziecie z naszym wideo.

