Ektomorfik to szczupła osoba, której trudno przybrać na wadze. Dlatego dieta na masę dla ektomorfika powinna być wysokokaloryczna i zawierać odpowiednie ilości składników odżywczych, a także witamin. Dietę należy wspomóc treningiem, który przyczyni się do zwiększenia masy ciała.

Reklama

Ektomorfik – kim jest?

Ektomorfik to szczupła osoba, której trudno przytyć. Osoby te charakteryzują się długimi, cienkimi kościami i mają kłopoty z nabraniem muskulatury. Ektomorfik powinien przyjmować o 30% więcej kalorii względem zapotrzebowania.

Ektomorfik – co powinien jeść?

Dieta na masę dla ektomorfika powinna składać się z produktów wysokokalorycznych i bogatych w składniki odżywcze, w tym w witaminy. Ektomorfik powinien jeść regularne posiłki, najlepiej co 4-5 godzin dziennie. Częstsze posiłki nie są wskazane i nie zaleca się, by pomiędzy nimi podjadać. Przed treningiem należy unikać tłuszczów, ponieważ spowalniają one wchłanianie składników odżywczych, a warto natomiast sięgnąć po napój węglowodanowo-białkowy, który dostarczy właściwe ilości energii. Godzinę po treningu zaleca się zjedzenie drobiu, ryb, które są bogatym źródłem białka. Ważne też, by ektomorfik przyjmował spore ilości pieczywa, ryżu, ziemniaków i owoców. Dietę dodatkowo trzeba wspomóc wysiłkiem fizycznym, który powinien być intensywny i angażujący mięśnie wszystkich partii ciała.

Ektomorfik – jakich produktów nie powinien jeść?

Ektomorfik podczas stosowania diety na masę nie powinien korzystać z diet, ubogich w węglowodany, ponieważ większość dietetyków zaleca, by wartość energetyczna w 60% pochodziła z węglowodanów, niezależnie od ich indeksu glikemicznego. Mała ilość węglowodanów jest przeszkodzą w budowaniu większej masy mięśniowej.