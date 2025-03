Doda postanowiła wykorzystać swoją popularność i doświadczenia życiowe by głośno mówić o problemach psychicznych. Wzięła udział w konferencji Fundacji Twarze Depresji, gdzie opowiedziała o swoich przeżyciach i tym dlatego, tak angażuje się w działalność fundacji.

Doda, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek i osobowości medialnych. Znana ze swojego charyzmatycznego stylu, kontrowersyjnych wypowiedzi i przebojów, od lat budzi duże emocje w polskim show-biznesie. Jednak niewiele osób ma świadomość, że niedawno Doda borykała się z ciężką chorobą, jaką jest depresja. Teraz swoje doświadczenia chce przekuć w pomoc innym. Zobacz, co powiedziała w rozmowie z nami:

Moja depresja przeczołgała mnie po podłodze, że uznałam, że skoro tyle na tej podłodze leżałam nauczyłam się patrzeć w niebo, czyli do góry. I chciałabym wykorzystać te doświadczenie, żeby pomagać swoim fanom, których mam bardzo dużo. Wiem jaka to jest niemoc, wiem jakie to jest przykre i ciężkie.

- wyznała.