W sobotę, 31 sierpnia TVP wyemitowała pierwszy odcinek "Jaka to melodia?" w nowym sezonie, a do prowadzenia teleturnieju powrócił Robert Janowski. Widzowie byli wyraźnie podzieleni ws. tego debiutu, jednak to, co wydarzyło się w niedzielnym odcinku, przechodzi ludzkie pojęcie! Do sieci trafiły ujęcia Janowskiego w ... kajdankach! Jak to możliwe?

Robert Janowski w kajdankach w "Jaka to melodia?"

Po wakacjach uwielbiany przez widzów teleturniej "Jaka to melodia?" powraca w odmienionej odsłonie. Do roli prowadzącego po przerwie powrócił Robert Janowski, co spotkało się z licznymi kontrowersjami ze strony widzów, a także dotychczasowego prowadzącego, Rafała Brzozowskiego.

Widzowie zapewne spodziewali się niespodzianek, jednak to, co zobaczyli w niedzielnym odcinku show z pewnością przeszło ich najśmielsze oczekiwania! Jak się okazało, gośćmi programu była obsada serialu "Profilerka", a w studio pojawił się nawet technik kryminalistyki. Można sobie wyobrażać, jak się to skończyło ... Telewidzowie zobaczyli bowiem ... Roberta Janowskiego zakutego w kajdanki!

A już dzisiaj w naszym programie pojawi się obsada serialu „Profilerka”: Michał Czarnecki, Wiktoria Gorodeckaja, Tomasz Taranta, gość specjalny - technik kryminalistyki: Jacek Reda - zapowiadano na Instagramie.

Niestety, zmiana prowadzącego "Jaka to melodia?" odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych - nie wszyscy internauci byli zadowoleni z faktu, że nie zobaczą więcej Rafała Brzozowskiego w ulubionym show:

Nie ma Rafała, nie ma zabawy. Pozbyliście się chłopaka, który idealnie pasował do tego programu. Młody, dowcipny, miał świetną relację z uczestnikami. Nie mam nic do Pana Janowskiego, ale to już miniona epoka. Szkoda...

Bardzo dobrze, że Robert Janowski wrócił

Nareszcie jest jak dawniej

Słabo to wygląda, retro powraca ale może się nie znam

TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News

Przypomnijmy, że sam Rafał Brzozowski zabrał głos ws. decyzji władz TVP i nie ukrywał przy tym rozczarowania. Gwiazdor wprost napisał, że fragmenty programu z jego pożegnaniem nie zostały wyemitowane w telewizji:

Kochani, ponieważ nie wyemitowano moich nagranych podziękowań i pożegnania z Widzami, pozwólcie, że tutaj napiszę te klika, tym razem dłuższych słów. To był ostatni odcinek Jaka to melodia? z moim udziałem, więc czas podsumowań z mojej strony. Dziękuję za 5 lat pracy przy teleturnieju ''Jaka to Melodia?'', a wcześniej za 2 lata przy teleturnieju ''Koło fortuny'' - przekazał rozgoryczony Brzozowski.

A Wy jak oceniacie decyzję TVP i odcinek z "aresztowaniem" Roberta Janowskiego?

