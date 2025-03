Marcin Hakiel pojawił się wczoraj na pierwszym odcinku na żywo programu "You Can Dance". Podczas jednego z wywiadu odniósł się do licznych spekulacji odnośnie romansów w '"Tańcu z Gwiazdami", przyznając, że nie powinno to mieć miejsca, ponieważ wszyscy tancerze są w pracy! Nawiązał również do swoich "początków" w Katarzyną Cichopek.

Marcin Hakiel grzmi w sprawie romansów w "Tańcu z Gwiazdami"

Agnieszka Kaczorowska i Filip Gurłacz od początku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" prezentują się jako zgrany duet, zdobywając wysokie noty od jurorów i uznanie widzów. Ich chemia na parkiecie oraz częste wspólne treningi stały się pożywką dla plotek o możliwym romansie. Dodatkowo, rozstanie Kaczorowskiej z mężem, o którym informowano w mediach, podsyciło te spekulacje. Choć para odniosła się już do plotek i wyjawiła, że są one wyssane z palca, to fani wciąż doszukują się "drugiego dna". Teraz do "gry" dołączył Marcin Hakiel i w rozmowie z serwisem "PrzeAmbitni" wyznał:

To jest taniec i to jest aktor, więc ja bym się nie doszukiwał trzeciego dna(...) chodzi o to, żeby wzbudzić emocje! (...) Mi się wydaję, że my tancerze powinniśmy być zawodowcami i nie powinno się to dziać na sali tanecznej(...) to nie jest zakazane, ale jednak jesteśmy w pracy(...) To jest program telewizyjny, to są próby, więc myślę, że jak dwoje ludzi ma się ku sobie, to dlatego, że spędzają więcej czasu będąc w takim programie niż de facto sam ten taniec - przyznał tancerz.

Marcin Hakiel żałuje romansu z Katarzyną Cichopek w "Tańcu z Gwiazdami"?

Nie jest tajemnicą, że Marcin Hakiel poznał się z Katarzyną Cichopek właśnie na planie "Tańca z Gwiazdami". wspólne próby, treningi i odcinki na żywo sprawiły, że między nimi zaiskrzyło. Teraz Marcin Hakiel przyznaje, że niekoniecznie było to dobre posunięcie, zważywszy na to, że byli wówczas w pracy! Na pytanie dziennikarza portalu "PrzeAmbitni" o to, czy żałował takiej decyzji, odpowiedział jasno:

To jest dobre pytanie! Tak, tak, tak takie myśli w głowie się pojawiają(...) to jest jednak praca dla tancerza także trzeba do tego podejść profesjonalnie na tyle, na ile się da(...) - przyznał Hakiel.

Zdziwiło Was stanowisko Marcina Hakiela ws. romantycznych znajomości w "Tańcu z Gwiazdami"?

