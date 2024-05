Roksana Węgiel regularnie dzieli się z obserwatorami kadrami ze swojej codzienności. 19-latka na swoim profilu na Instagramie zebrała pokaźne grono odbiorców m- śledzi ją 1,5 mln osób. Wśród fanów Roxie jest nie tylko prezydent Polski, ale także wielu znanych aktorów m.in. Maciej Musiałowski. Aktor pokusił się o wymowny komentarz pod najnowszym zdjęciem 19-latki. Czy Kevin Mglej powinien być zazdrosny?

Wymowny komentarz Macieja Musiałowskiego pod zdjęciem Roksany Węgiel

Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show -biznesie, przez co nie znikają z pierwszych stron gazet. Zakochani jakiś czas temu postanowili sformalizować swój związek i są już po ślubie cywilnym, a w wakacje ma dojść do ich drugiego ślubu-tym razem kościelnego. Chociaż początkowo 19-latka milczała i nie odnosiła się do swojego stanu cywilnego, w końcu oficjalnie przyznała, że Kevin Mglej jest jej mężem! Roxie pomimo intensywnego czasu, nie zaniedbuje swoich obserwatorów na Instagramie i chętnie dzieli się nowymi zdjęciami. Pod ostatnią fotografią, pojawił się wymowny komentarz od znanego aktora.

Roksana Węgiel, Kevin Mglej Instagram/Roksana Węgiel

Roksana Węgiel podzieliła się z obserwatorami nowym zdjęciem. Nie tylko fani zachwycali się nową fotografią 19-latki. Wśród komentujących znalazł się Maciej Musiałowski, który dodał wymowne serduszko pod fotografią. Czy mąż artystki będzie zadowolony z tego powodu? Roxie na razie zdecydowała się nie reagować na nowy komentarz.

Instagram@roxie_wegiel

Pod nową fotografią nie zabrakło słów zachwytu również ze strony fanów.

Prześliczna!

wyglądasz bosko Roksia

jesteś najpiękniejszą polką

Piękna Nasza polska Perełko. Dobrze, że mamy Ciebie, pięknie śpiewasz, tańczysz. Jesteś skarbem dla naszych oczu. piszą zachwyceni fani.

Zdaje się, że ten rok zdecydowanie należy do Roksany Węgiel. 19-latka oprócz zawarcia związku małżeńskiego, brała niedawno udział w kultowym programie tanecznym "Taniec z gwiazdami", gdzie nie raz podbiła serca jury i widzów. Piosenkarka ostatecznie nie zdobyła "Kryształowej kuli", ale razem z Michałem Kassinem uplasowali się na drugim miejscu, co jest wielkim sukcesem! Oprócz tego Roxie ma naprawdę napięty grafik i na głowie ma masę nowych projektów, a przede wszystkim szykuję się do ślubu kościelnego. Mimo wszystko 19-latka doskonale odnajduje się w tej rzeczywistości.

