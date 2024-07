Węglowodany (cukry, sacharydy) to podstawowe źródło energii, które dostarczamy organizmowi wraz z pożywieniem. Węglowodany powinny stanowić 55-65% zbilansowanej diety. Najbardziej wartościowe są węglowodany złożone – nie powodują nagłych skoków glukozy we krwi oraz są źródłem błonnika.

Co to są węglowodany – cukry proste

Węglowodany proste to glukoza, sacharoza i laktoza. Cukry te zaraz po zjedzeniu powodują gwałtowny wzrost poziomu glukozy we krwi. W wyniku tego wzrostu, w niedługim czasie, występuje więc jej duży spadek, co powoduje napady głodu. Węglowodany proste składają się z jednej cząsteczki cukru, są w całości trawione. Glukoza, sacharoza i laktoza są bardzo łatwo przyswajalne przez organizm, osoby zdrowe powinny ich unikać – jest to dobry wybór jedynie dla osób na diecie lekkostrawnej.

Co to są węglowodany – cukry złożone

Węglowodany złożone to skrobia i glikogen – składają się z więcej niż jednej cząsteczki cukru. Proces trawienia węglowodanów złożonych jest znacznie dłuższy niż wchłanianie węglowodanów prostych, dzięki czemu dłużej pozostajemy syci. Ich spożycie nie podwyższa tak bardzo poziomu glukozy, jak w przypadku cukrów prostych, a tym samym nie powoduje jego gwałtownych, dużych spadków. Dzięki temu nie ma ryzyka pojawienia się nagłych ataków głodu.

W czym są węglowodany – źródła cukrów w żywności

Węglowodany zawarte są w produktach pochodzenia roślinnego – zbożach, nasionach roślin strączkowych, owocach i warzywach. Źródłem węglowodanów są ziemniaki, ryż, makaron, pieczywo, kasza, cukier rafinowany (zawarty w słodyczach, napojach). Należy unikać węglowodanów białych (z mąki oczyszczonej), tj. białego pieczywa, białego ryżu, białego makaronu – to źródła węglowodanów prostych. Źródłem cukrów prostych są zarówno owoce, jak i słodycze z cukrem rafinowanym – o ile te pierwsze dostarczają witamin i minerałów, tak te drugie są zupełnie bezwartościowe. Zamiast nich warto sięgnąć po węglowodany złożone – razowe pieczywo, brązowy ryż i pełnoziarnisty makaron.