Po nagłej i tragicznej śmierci Liama Payne’a, byłego członka zespołu One Direction, media zwróciły uwagę na przyszłość jego 7-letniego syna, Beara. Młody chłopiec, będący owocem związku Payne’a z Cheryl Cole, odziedziczy po ojcu znaczną część jego majątku. Ta kwota naprawdę zwala z nóg!

Liam Payne przepisał majątek synowi. Wiadomo, jaką kwotę ma odziedziczyć

Fortuna Liama Payne’a, wypracowana głównie dzięki jego muzycznej karierze z One Direction oraz solowym projektom, jest warta miliony. Według doniesień medialnych, Bear Payne odziedziczy nie tylko ogromne pieniądze, ale także udziały w firmach Payne’a. Liam, mimo rozstania z Cheryl, wciąż troszczył się o dobro swojego syna i planował przekazać mu część swoich aktywów w przyszłości. Jak podaje serwis "Express" muzyk zgromadził majątek w wysokości 46 milionów funtów. Według źródeł "Daily Online", na które powołuje się wspomniany wcześniej serwis, 30 milionów funtów ma trafić do syna artysty.

Moje życie teraz należy do niego, moje pieniądze należą do niego. Mam kilka firm, które działają i wiem, że pewnego dnia będzie mógł nimi zarządzać, jeśli zechce, albo (może je sprzedać) — mówił Liam Payne cytowany przez Hindustan Times.

Liam Payne zdobył sławę jako członek One Direction, jednego z najbardziej popularnych zespołów muzycznych na świecie. Po rozpadzie grupy Payne skupił się na solowej karierze, wydając własne single i współpracując z wieloma artystami. Dzięki tej działalności udało mu się zgromadzić majątek, którego znaczna część teraz trafi do jego syna. Chociaż Bear ma zaledwie 7 lat, to jego przyszłość rysuje się niezwykle dostatnio. Dziedziczenie fortuny ojca zapewni mu stabilne życie, choć najprawdopodobniej otworzy również drzwi do świata show-biznesu, który tak mocno związany był z jego ojcem. Media spekulują, że Cheryl Cole, matka Beara, będzie kluczową osobą zarządzającą spadkiem w imieniu syna, aż ten osiągnie pełnoletność. Cheryl Cole również zabrała głos po śmierci Liama, w którym prosiła, aby "zostawić Liamowi resztkę godności, aby mógł w końcu odpocząć w spokoju".

Śmierć Liama Payne’a była szokiem nie tylko dla jego fanów, ale także dla rodziny i przyjaciół. Wśród wielu spekulacji na temat tego, jak będzie wyglądać przyszłość Beara, najważniejszym aspektem pozostaje zapewnienie mu wsparcia emocjonalnego oraz finansowego. Bear nie tylko stracił ojca, ale stał się również spadkobiercą wielkiej fortuny, która z pewnością pomoże mu w dalszym życiu, ale nie zastąpi miłości i opieki, którą mógłby zapewnić jego ojciec.

