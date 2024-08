To nie koniec zmian w „Jaka to melodia”. Z kultowym programem TVP pożegnał się Rafał Brzozowski. Powrót Roberta Janowskiego do teleturnieju wywołał wiele emocji. Po sześciu latach nieobecności w roli wokalistki wróciła też Magdalena Tul. Wygląda na to, że jesienią czeka nas kolejne zaskoczenie. Zabraknie lubianego członka produkcji.

Kolejna osoba znika z „Jaka to melodia”

Od 2020 roku w każdym odcinku „Jaka to melodia” pojawiał się DJ Adamus. Adam Jaworski pracował w programie aż do końca wiosennej ramówki. Nie tylko odtwarzał oryginalne fragmenty wybranych utworów, ale także opowiadał ciekawostki o ich twórcach przed kamerą.

Ostatnio Jaworski udzielił wywiadu na łamach serwisu Plotek. Potwierdził, że nie zobaczymy go już w „Jaka to melodia”. Didżej zapewnił, że nie ma żalu do nowych władz. Przyznał, że nie wie, dlaczego nie przedłużono z nim umowy.

Sądzę, że miałem fajną przygodę przez cztery lata. Nie zastanawiam się, jakie są powody nieprzedłużenia współpracy. Umowę miałem przedłużaną co roku. Cieszę się, że mogłem w sposób dziennikarski dzielić się wiedzą muzyczną. Od października zaczynam studia podyplomowe, więc na tym się teraz staram skupić. Ale chętnie obejrzę pierwszy odcinek programu i całej ekipie życzę milionowej oglądalności – przekazał Jaworski.

Didżej nie będzie narzekał na nudę. Od dawna działa na rynku inwestycyjnym i zamierza skupić się na tym w najbliższym czasie. Podejmuje też edukację wyższą.

Od wielu lat zajmuje się profesjonalnym inwestowaniem, teraz dokładam studia podyplomowe ekonomiczne – wyjaśnił.

„Jaka to melodia” to kolejny program, w który po zmianach władzy doszło do sporych zmian. W roli gospodarza wrócił Robert Janowski, który prowadził muzyczny teleturniej od 1997 do 2018 roku. Zastąpił go Norbi, a rok później na jego miejscu pojawił się Rafał Brzozowski.

Powrót Janowskiego to spora radość zarówno dla prezentera, jak i widzów. Niedawno Rafał Brzozowski gorzko skomentował zmiany w TVP.

