Eurowizja 2025 odbędzie się 13, 15 i 17 maja w Szwajcarii. Oczywiście na scenie w St. Jakobshalle w Bazylei nie zabraknie polskiego reprezentanta, a o tym, kto nim będzie, przekonamy się już za niespełna miesiąc! W sieci jednak już teraz nie brakuje głosów fanów na temat tego, kto jest ich faworytem. Teraz swojego ulubieńca możecie wskazać także w naszym plebiscycie. Głosowanie znajdziecie poniżej!

Reklama

Kto będzie reprezentował Polskę na Eurowizji 2025?

Początek roku to zawsze ogromne emocje związane z preselekcjami do Eurowizji. Po tym, jak w ubiegłym roku Telewizja Polska postanowiła wybrać naszego reprezentanta wewnętrznie, tym razem fani konkursu mogą cieszyć się z tego, że już 14 lutego 2025 roku odbędzie się finałowy koncert, podczas którego to właśnie tylko i wyłącznie oni zadecydują o tym, kto pojedzie do Bazylei. Fani podczas koncertu będą mogli oddawać głosy na swojego faworyta za pośrednictwem SMS-ów. Artysta, który otrzyma ich najwięcej, zostanie naszym reprezentantem.

Przypomnijmy, że we wtorek, 14 stycznia 2025 roku TVP ogłosiła finalistów polskich preselekcji do Eurowizji 2025, a w tym gronie znaleźli się: Kuba Szmajkowski, DARIA MARX, MARIEN, Justyna Steczkowska, CHRUST, Dominik Dudek, TYNSKY, Sonia Maselik, Sw@da x Niczos oraz Janusz Radek. Większość z wymienionych artystów opublikowała już swoje eurowizyjne propozycje w sieci, dzięki czemu fani konkursu już mogli wyrobić sobie pierwsze opinie na temat tego, kto powinien reprezentować nasz kraj na Eurowizji. Przeglądając sieć najczęściej w gronie faworytów fanów Eurowizji przewijają się Kuba Szmajkowski, Sw@da x Niczo, Justyna Steczkowska oraz Dominik Dudek.

Zagłosuj na swojego faworyta na Eurowizję 2025 w naszym Plebiscycie!

Zanim oficjalnie dowiemy się, kto zostanie naszym reprezentantem na Eurowizję 2025, to już teraz możecie wskazać nam waszego faworyta! Kto waszym zdaniem powinien pojechać do Bazylei? Poniżej znajdziecie głosowanie do naszego plebiscytu. Przekonajcie się, która propozycja już teraz cieszy się największym zainteresowaniem!

Reklama

Zobacz także: Justyna Steczkowska w gronie finalistów preselekcji do Eurowizji 2025! Zobaczcie, jak wypadły inne gwiazdy