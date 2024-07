Dieta mięsna Stillmana polega na jedzeniu przez tydzień tylko i wyłącznie chudego mięsa. Jej sens tkwi w maksymalnym ograniczeniu tłuszczów i węglowodanów – chude mięso dostarcza nam przede wszystkim białka. Jest to dieta monotonna i restrykcyjna, pozwalająca jednak szybko stracić kilka kilogramów, dzięki czemu wciąż ma swoich zwolenników.

Reklama

Zasady diety mięsnej Stillmana

Dieta Stillmana to bardzo rygorystyczna i monotonna dieta, opierająca się na jedzeniu tylko jednego rodzaju produktu. Trwa tydzień (nie może być stosowana dłużej!), podczas którego można jeść tylko chude mięso – cielęcinę, kurczaka itp. Mięso może być pieczone, wędzone lub gotowane, do ich przyrządzania można używać dużej ilości ziół, a nawet jest to wskazane, ponieważ zioła poprawiają trawienie.

Podczas stosowania diety mięsnej należy pić dużo niegazowanej wody mineralnej bądź zielonej herbaty, oczywiście niesłodzonej. Wskazane jest picie 3 litrów płynów dziennie.

Zobacz także

Ze względu na niską zawartość witamin i minerałów należy przyjmować witaminy B, C oraz potas. Nie należy przyjmować żelaza, ponieważ w mięsie jest go bardzo dużo.

Dieta mięsna Stillmana: za i przeciw

Dieta ta jest bardzo skuteczna, co zawdzięcza przede wszystkim temu, że ograniczona do minimum jest zawartość tłuszczu i węglowodanów w posiłkach, natomiast zawierają one dużo białka. Organizm, trawiąc białko, potrzebuje dużo energii, co jeszcze wzmaga efekt odchudzający.

Przeciwnicy tej diety krytykują ją przede wszystkim za restrykcyjność i monotonność. Zabronione jest jedzenie czegokolwiek poza chudym mięsem, a to w owocach i warzywach jest najwięcej witamin, a także bardzo cenny błonnik. Co więcej, diety niskowęglowodanowe jak ta prowadzą do zakwaszenia organizmu, a tłuszcze nie są w pełni spalane, ponieważ do tego potrzebna jest obecność węglowodanów.

Wadą tej diety jest również to, że po jej zakończeniu wystąpi efekt jo-jo. Ponadto nie uczy ona zdrowych nawyków żywieniowych.