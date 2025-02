Za nami wielki finał "Farmy". Głosowaniem widzów, "Złote Widły" i tytuł Super Farmera trafił do Bandiego. Góral triumfował, jednak opinie widzów są podzielone. Wielu z nich uważa, że nie należała mu się wygrana, a nawet, że jako osoba doświadczona nie powinien w ogóle konkurować z uczestnikami "Farmy". Niektórzy zwrócili również uwagę na to, co zrobiła Żaneta tuż po ogłoszeniu werdyktu.

Bandi wygrał "Farmę"

Bandi doskonale poradził sobie podczas pojedynku, z którego zdyskwalifikowana została Kaja. Zostawił swojego konkurenta Michała daleko w tyle i jako drugi dostał się do wielkiego finału. Jego zaangażowanie wzruszyło nawet prowadzące. Ostatecznie w wielkim finale okazał się być bezkonkurencyjny. Bandi wygrał "Farmę 4". Nie ukrywał, że "zaraz będzie płakał", a także, że jest dumny, że w wieku prawie 60 lat udało mu się nie tylko przetrwać na "Farmie" ale ostatecznie ją wygrać. Okazuje się, że Bronisław Bandyk w głosowaniu widzów był bezkonkurencyjny i zostawił Żanetę daleko w tyle. Fani górala, którego poznali dzięki "Farmie", nie kryją radości:

Bardzo dobrze, ta wygrana mu się należała. Brawo Bandi

Sprawiedliwie człowiek który robił i umiał najwięcej na farmie

Burza po wygranej Bandiego w finale "Farmy"

Nie wszyscy jednak zgadzają się z werdyktem. Uważają, że uczestnicy od początku nie mieli szans z doświadczonym przeciwnikiem. "Farma" nie była dla niego niczym nowym, dlatego według widzów, było mu na niej łatwiej. Nie szczędzą gorzkich słów po ogłoszeniu jego wygranej:

Żenada…. Wziąć człowieka, który ma agroturystykę od x lat do programu i pozwolić mu wygrać….

To jest chore, że osoba doświadczona wygrywa program dla osób które wgl nie mają doświadczenia. On wgl nie powinien brać udziału w tej edycji

Należy mu się ale trochę nawet, bardzo słabo, że od początku wszystko umiał każdemu tłumaczył a wygrał. Moim zdaniem powinna wygrać osoba, która nie umiała a się nauczyła

Wypominają Żanecie zachowanie w finale "Farmy"

Czujni widzowie zauważą wszystko. Tym razem oberwało się Żanecie i jej partnerowi. Widzowie "Farmy" wypominają to, co zauważyli w momencie ogłoszenia werdyktu w finale:

Fałszywa Żancia tak samo jak chłopak stała z tyłu zniesmaczona i nawet tego nie kryła. Od początku miała parcie na szkło

I ten foch Żanety faceta, nadaje się na mem. Ale szkoda że nawet nie klaskał jak wszyscy... Widać że liczył na wygraną Żanety

O tak, aż mnie to wkurzyło

Myślałam, że mi się przewidziało ale widać nie jestem sama

