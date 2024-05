Muzyczny program "Jaka to melodia" gości na ekranach widzów od 1997 roku. Od samego początku istnienia show prowadzącym był Robert Janowski. Gdy w 2018 roku zastąpił go Norbi widzowie byli w niemałym szoku. Następnie gospodarzem muzycznego programu został Rafał Brzozowski. Teraz nadeszły kolejne zmiany. Kogo zobaczymy w jesiennej odsłonie "Jaka to melodia"?

Zmiany w "Jaka to melodia". Kto zastąpi Brzozowskiego?

Program "Jaka to melodia" nie zmienia swojej formuły od lat. Uczestnicy mają za zadanie odgadnąć jak najwięcej tytułów piosenek, które są im puszczane. W międzyczasie w studiu pojawiają się często artyści, którzy na żywo śpiewają daną piosenkę. Widzowie zdążyli się przyzwyczaić do nowego prowadzącego show- Rafała Brzozowskiego, a już muszą liczyć się z kolejnymi zmianami.

Od czasów wielkich zmian w Telewizji Polskiej w stacji zaczęły pojawiać się zupełnie nowe twarze. Wszyscy prowadzący "Pytania na śniadanie" zostali wymienieni na nowych, podobnie było z serwisami informacyjnymi. Od pewnego czasu mówiło się o niepewnej pozycji Rafała Brzozowskiego w programie "Jaka to melodia". Teraz te doniesienia stały się faktem. Wiemy, kto zastąpi wokalistę. To duże zaskoczenie!

W wakacje rozpoczną się nagrania do nowego sezonu "Jaka to melodia" i ku zaskoczeniu widzów, program poprowadzi... Robert Janowski, który powróci do programu po sześciu latach. Przypominamy, że w ostatnim czasie Robert Janowski zasiadał w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i od 2021 roku był związany ze stacją Polsat.

Okazuje się, że ten powrót nie spodobał się każdemu. Jak donosi informator Faktu praca z Rafałem Brzozowskim to zawsze była przyjemność, Robert Janowski jest nieco trudniejszym współpracownikiem:

Miał świetne wyniki, był bardzo lubiany, a do tego bardzo dobrze się z nim pracowało, zawsze miał czas, duży spokój w sobie. Robert był nieco trudniejszy we współpracy - zdradza informator Faktu.

Jak podoba Wam się taka zmiana? Będziecie oglądać najnowsze odcinki "Jaka to melodia"?

