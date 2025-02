Andrzej Piaseczny, były juror "Tańca z Gwiazdami", pochwalił skład uczestników 16. edycji programu, szczególnie wyróżniając Grażynę Szapołowską. Artysta pozwolił sobie również na humorystyczny komentarz dotyczący udziału Macieja Kurzajewskiego, sugerując jego taniec z Marcinem Hakielem.

Andrzej Piaseczny, który sam miał okazję oceniać uczestników "Tańca z Gwiazdami", skomentował skład nowej edycji show Polsatu. Wokalista podkreślił, że program zebrał interesującą grupę gwiazd, co może zapewnić wysoką oglądalność.

Nie wiem, kto poradzi sobie najlepiej, ale Polsat od bodajże przedostatniego sezonu naprawdę postawił na bardzo mocną stawkę. I to super, bo program zyskuje na oglądalności. (...) Na pewno jest bardzo mocna stawka

Nie wiem, kto poradzi sobie najlepiej, ale Polsat od bodajże przedostatniego sezonu naprawdę postawił na bardzo mocną stawkę. I to super, bo program zyskuje na oglądalności. (...) Na pewno jest bardzo mocna stawka

Najwięcej emocji wzbudził jednak humorystyczny komentarz Piasecznego na temat Macieja Kurzajewskiego. Dziennikarz, który weźmie udział w "Tańcu z Gwiazdami", został wspomniany w zabawnym kontekście. Piaseczny stwierdził bowiem, że mężczyzna powinien zatańczyć z eks mężem Cichopek i zrobiło się niezręcznie...

Maciek powinien z Hakielem zatańczyć! Raczej humorystycznie to powiedziałem, ze względu na obyczajowe sytuacje

Maciek powinien z Hakielem zatańczyć! Raczej humorystycznie to powiedziałem, ze względu na obyczajowe sytuacje

Andrzej Piaseczny nie ukrywa, że bardzo ciekawi go udział Grażyny Szapołowskiej, która jest najstarszą w historii uczestniczką "Tańca z Gwiazdami". Aktorka ma 71 lat i zamierza dać czadu na tanecznym parkiecie wraz z Janem Klimentem.

Kto by nie chciał zobaczyć tańczącej Grażyny Szapołowskiej? Ponieważ jest aktorką, to wniesie jeszcze inne walory do tego. Mamy przykłady tańczących aktorów, finalistów poprzedniej edycji, którzy zapewniali nam dodatkowe aktorskie elementy w układach tanecznych

- dodał Piaseczny.