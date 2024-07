Dieta kulturysty opiera się przede wszystkim na przyjmowaniu dużej ilości białka, które buduje i wzmacnia tkankę mięśniową całego ciała. Dieta kulturysty jest restrykcyjna i zakłada aż 7 posiłków dziennie.

Prawidłowa dieta kulturystyczna opiera się na dostarczaniu organizmowi białka, zarówno pozyskiwanego z produktów żywnościowych, jak i z suplementów diety. Dobrze zbilansowana dieta prowadzi do wzrostu masy mięśniowej, jednak musi być połączona z treningiem siłowym. Dieta kulturysty to również kontrola dostarczanych do organizmu węglowodanów, które rozplanowane nieprawidłowo, mogą prowadzić do powstania tkanki tłuszczowej zamiast tkanki mięśniowej.

Żelazne zasady diety kulturystycznej:

1. Każdy kulturysta marzący o muskularnym wyglądzie powinien poznać i trzymać się kilku ważnych zasad dotyczących ich diety.

2. Posiłek co 3-4 godziny. Jest to podstawa w budowaniu masy mięśniowej, dlatego też mówi się, że kulturysta to osoba, która „ciągle je”. Minimalna liczba posiłków to 5, a właściwa to aż 7 w ciągu dnia.

3. Białko, które jest podstawą diety kulturysty, powinno być dostarczane w różnorodny sposób:

mięso: drób (kurczak, indyk), ryby, wołowina;

drób (kurczak, indyk), ryby, wołowina; nabiał: serek wiejski, jogurt naturalny, twaróg;

serek wiejski, jogurt naturalny, twaróg; inne produkty: jajko, suplementy diety.

jajko, suplementy diety. Picie dużej ilości wody.

4. Pilnowanie przyjmowanych w posiłkach węglowodanów: kulturysta powinien je zjadać na śniadanie oraz po treningu. Wtedy jest największa szansa, że wpłyną one na wzrost tkanki mięśniowej, a nie tłuszczowej.

5. Suplementy diety – najczęściej stosowana jest kreatyna (powoduje rozrost mięśni), aminokwasy BCAA (kumulują siłę po treningu) oraz glutamina (usprawnia ciało po treningu).

Dieta kulturysty: jadłospis

W każdej z potraw musi znajdować się białko spożywane w małych ilościach (np. 20-30 gramów na jeden posiłek). Kluczem diety jest stopniowe dostarczanie wartości odżywczych, co daje wzrost tkanki mięśniowej. Jaki powinien być jadłospis kulturysty?

jedz posiłki urozmaicone , monotonne spożywania kurczaka z ryżem i warzywami sprawi, że z takiej diety szybko zrezygnujesz. Sięgaj po ryby, które zawierają cenny kwas omega-3, różnego rodzaju kasze, razowe pieczywo i makarony,

, monotonne spożywania kurczaka z ryżem i warzywami sprawi, że z takiej diety szybko zrezygnujesz. Sięgaj po ryby, które zawierają cenny kwas omega-3, różnego rodzaju kasze, razowe pieczywo i makarony, w ciągu dnia spożywaj białko z mięsa , a wieczorem zjedz np. nabiał,

, a wieczorem zjedz np. nabiał, nie później niż godzinę po treningu zjedz sporą dawkę węglowodanów oraz zażyj suplementy, głównie kreatynę.

Pamiętaj, że dieta kulturysty to nie dieta odchudzająca, a mająca na celu rozwój mięśni. Dlatego nie można stosować samej diety bez ćwiczeń – głównie siłowych, które wpłyną na rozrost tkanki mięśniowej.