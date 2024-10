Fanom z pewnością wydaje się, że żony piłkarzy żyją jak w bajce, jednak nie zawsze ma to związek z rzeczywistością. U ukochanej Krzysztofa Piątka pojawiły się czarne chmury. Paulina Piątek opublikowała na Instagramie zdjęcie ze szpitala i wspomniała o stanie zagrożenia życia! Nie tego spodziewali się fani...

Reklama

Żona Krzysztofa Piątka opublikowała niepokojące zdjęcie ze szpitala

Krzysztof Piątek to jeden z najbardziej znanych Polskich piłkarzy, który gra również dla naszej reprezentacji. Na co dzień napastnik gra dla tureckiego klubu Islanbul Basaksehir i to właśnie tam mieszka razem ze swoją żoną Pauliną Piątek. W 2019 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i od tego czasu tworzą udane małżeństwo. Żona przystojnego piłkarza jest z wykształcenia prawniczką i studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim, jednak obecnie mieszka w Turcji, a dokładnie w Stambule. Kobieta kocha podróże i chętnie chwali się wyjazdami z takich miejsc jak Dubaj, Malediwy, Grecja czy Hawaje. Jak na prawdziwą WAG przystało, żona Krzysztofa Piątka żyje w luksusie i chętnie chwali się wystawnym życiem na Instagramie.

Niestety, bajkowe życie żony piłkarza zostało przyćmione, gdy ta trafiła do szpitala. Paulina opublikowała zdjęcie na swoim profilu na Instagramie, na którym widać jej posiniaczoną rękę z wenflonem, ale to opis wzbudził największe zaniepokojenie.

Dziękuję kochani za setki Waszych wiadomości. Nie jestem w stanie napisać każdemu z osobna, co się wydarzyło. Nadal jestem w szpitalu. Walczymy, aby wyjść ze stanu zagrożenia życia. Mam nadzieję, że niebawem wszystko będzie już tak, jak być powinno. W moim przypadku małopłytkowość po raz kolejny dała mi bolesną lekcję ... Dbajcie o siebie! — napisała Paulina Piątek.

Piątkowie są szczęśliwym małżeństwem i często dzielą się swoją miłością na Instagramie. Ze zdjęć wynika, że podróże odgrywają wielką rolę w ich życiu, a Krzysztof Piątek w drugiej podróży poślubnej zabrał żonę na plaże świń na Bahamach. Mamy nadzieję, że Paulina szybko wróci do zdrowia i pełni sił!

Reklama

Zobacz także: Kim są polskie WAGs? Oto żony i dziewczyny piłkarzy reprezentantów Polski!