Jakub Jankiewicz pojawił się na premierze najnowszej części "Listów do M. Pożegnania i powroty", gdzie wciela się w rolę Kostka, serialowego syna Macieja Stuhra. Dziś aktor ma już 21 lat, choć swoją przygodę z filmem zaczął zaledwie jako siedmiolatek. Obecnie Jakub Jankiewicz nie przypomina już zupełnie chłopca, którego pokochali widzowie "M jak miłość", ale jedno jest pewne, że swoje życie zawodowe zdecydował się powiązać z aktorstwem. Tak teraz wygląda słynny Antek z "M jak miłość".

Reklama

Tak wygląda Antek z "M jak miłość". Jakub Jankiewicz ma 21 lat

Jakub Jankiewicz swój pierwszy wielki debiut na ekranie zaliczył w wieku zaledwie siedmiu lat, wcielając się w postać Karola Gazdy w serialu Macieja Dejczera "Chichot losu". Tam jako dziecko zagrał u boku Marty Żmudy-Trzebiatowskiej, a potem przyszedł czas na kolejne poważne propozycje i wcielił się w rolę Antoniego Szeflera, syna Ewy (Dominika Kluźniak), która była związana z Markiem Mostowiakiem (Kacper Kuszewski). Antek i Mateusz tworzyli w serialu zgrany duet i grali idealne rodzeństwo. Przygoda Jakuba Jankiewicz w "M jak miłość" trwała sześć lat i przyniosła mu jeszcze większą rozpoznawalność. Jednak to rola Kostka w "Listach do M." sprawiła, że widzowie pokochali uroczego i rezolutnego chłopca. Jakub Jankowski w najnowszej części świątecznej komedii ponownie wciela się w rolę Kostka, ale dziś jest już dorosłym mężczyzną. Jakub Jankowski ma już 21 lat i studiuje na Akademii Teatralnej w Warszawie. Choć po maturze zdecydował się na studia na politechnice, to szybko okazało się, że aktorstwo jest jego prawdziwą pasją i w 2022 roku zmienił kierunek studiów.

Rok wcześniej poszedłem do szkoły i już rok studiów mam za sobą. Kierunek nie był kompletnie związany z aktorstwem, bo byłem na politechnice — na automatyce, robotyce i informatyce przemysłowej oraz zaocznie zacząłem informatykę. Ale w tym roku trochę się zmieniło. (...) Więc politechnika zamienia się w Akademię Teatralną. mówił aktor w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl

VIPHOTO/East News

Jakub Jankiewicz jako jeden z aktorów filmu "Listów do M. Pożegnania i powroty" pojawił się na oficjalnej premierze. Aż trudno uwierzyć, że Antek z "M jak miłość" aż tak wyrósł. Jakub Jankiewicz znów zapuścił włosy, które rok temu ściął bardzo krótko i najwyraźniej eksperymentuje też z modą. Na premierze zaskoczył w czarnym zestawie z brązowymi dodatkami i charakterystyczną apaszką w wężowy wzór. Do tego czarne sztyblety i mamy świetną, a jednocześnie charakterystyczną stylizację. Zobaczcie sami, jak dziś wygląda Jakub Jankiewicz!

Zobacz także: "Pierwszy" Łukasz z "M jak miłość" skończył 30 lat. Mówi o chorobie: "Zacząłem leczyć zdiagnozowaną u mnie dystymię"

VIPHOTO/EAST NEWS

Reklama

Jakub Jankiewicz ma również na koncie udział w takich serialach jak "Na dobre i na złe" (kadr poniżej), "Komisarz Alex" czy "Czas honoru". Śledzicie jego karierę?