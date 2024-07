Czym zastąpić jajka w naleśnikach?

Słodkie naleśniki z dżemem lub z syropem klonowym na śniadanie to idealny początek dnia. Tradycyjnie do przygotowania ciasta naleśnikowego wykorzystuje się mąkę, mleko i jajka. Zadaniem jajek w cieście jest połączenie składników i uelastycznienie placków. Jednak bez tego produktu także można przygotować smaczne danie. Naleśniki bez jajek będą nieco bardziej suche, ale też lżejsze. Nie musisz obawiać się, że będą się rozpadać w czasie przewracania na drugą stronę czy też przywierać do powierzchni patelni.