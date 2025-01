Drugi sezon "Królowe przetrwania" już trwa i przynosi mnóstwo emocji. Show jest emitowane na antenie TVN7 i można obejrzeć je w każdy poniedziałek o 20:00, a także na platformie Max. W rywalizacji biorą udział dwie drużyny walczące o przetrwanie.

W trzecim odcinku "Królowa przetrwania" nie zabrakło emocji. Podczas głosowania najwięcej głosów, aby wrócić do domu, uzyskała Marianna Schreiber. Jednak pomimo tego nie odpadła z programu tak jak żadna inna uczestniczka show. Marianna po tym jak zdała sobie sprawę, że jest nielubiana w swoim zespole, podjęła decyzję, że pomimo tego, iż oficjalnie nie odpadła, odejdzie z wyspy.

Decyzję Marianny doceniły koleżanki z zespołu i nie pozwoliły jej wyjechać. Dziewczyny przemyślały swoje zachowanie i dały sobie i Mariannie szansę, aby lepiej się poznać.

Niedomówienia po głosowaniu dotyczyły nie tylko Marianny Schreiber. Magdalena Stępień-Kolesnikow podczas głosowania wytypowała do odpadnięcia Elizę Trybałę, nie chcąc przy tym wyjawić powodu swojej decyzji. Jednak po przemyśleniu wszystkiego Magda postanowiła wyciągnąć dłoń do Elizy i zaprosić ją na spacer, aby porozmawiać.

Powiem szczerze. Nie spodobało mi się jedno zachowanie. Wy mówiłyście o zasadach gry fair play, a zostawiłyście kosmetyki u nas z campie, do którego potem przyszłyśmy. My bardzo dbałyśmy, żebyście miały porządek. Też mamy bardzo ciężkie plecaki. Wczoraj jak przyszłaś to fajnie, że przyniosłaś te dary, ale ja jakoś personalnie trochę to odebrałam. Powiedziałaś, że wam się tego nie chciało nosić, jakby dziewczyny też trochę ciebie wystawiły na taką sytuację, że ty miałaś świecić oczami

- wyjaśniła Magda Stępień.