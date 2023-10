Zaawansowana technologia elektromagnetyczna, która selektywnie wywołuje supramaksymalne skurcze mięśni. Sprawia, że rzeźbimy mięśnie i chudniemy - na leżąco. O tym, co jeszcze potrafi HIFEM, opowiada Sławomir Sobusiak, Dyrektor Zarządzający Działu Medycyny Estetycznej BTL Polska.

Maszyny ćwiczą za nas? Jak to możliwe?

Szczerze mówiąc: dokładnie tak jest. Powiem więcej - maszyny działające w oparciu o technologię HIFEM, doprowadzą nasze ciało do idealnego wyglądu dużo szybciej i efektowniej niż tradycyjne ćwiczenia. Dlaczego? Ponieważ technologia HIFEM, o której mówimy wywołuje supramaksymalne skurcze mięśni, czyli takie: powyżej maksymalnego poziomu. Po prostu - nie jesteśmy w stanie ćwiczyć z taką mocą i intensywnością w sposób naturalny. Wyobraźmy sobie, że w trakcie jednego treningu robimy 20 tysięcy brzuszków czy przysiadów (czas zabiegu to ok. pół godziny). Energia HIFEM jest skuteczna w rozbudowie mięśni, ponieważ potrafi wywołać i utrzymać przez wiele sekund supramaksymalne skurcze. Z drugiej strony - trzeba zachować rozsądek. Nie chodzi o to, aby przestać się ruszać i tylko chodzić na zabiegi. HIFEM pozwala nam osiągnąć wymarzony efekt i podtrzymać go - ale normalna aktywność (najlepiej na powietrzu) jest absolutnie niezbędna.

Dlaczego nie wymyślono tego wcześniej?

Wymyślono, ale pierwsze maszyny posługujące się technologią HIFEM miały wielkość pokoju! Aby je uruchomić, potrzeba było wykwalifikowanego zespołu naukowców. Niezbyt to przydatne dla klinik medycyny estetycznej czy siłowni. Przełom nastąpił kilka lat temu, kiedy stworzono niewielkich rozmiarów urządzenia z tą technologią oraz tak dopracowano procedury, że maszyny może obsługiwać praktycznie każdy. Oczywiście po przeczytaniu instrukcji. W BTL urządzenia wykorzystujące pole magnetyczne w pojawiły się już w 2011 roku, ale kluczowy był dla nas rok 2016, kiedy przedstawiono nowe, ulepszone wersje sprzętu z tą technologią.

Jak wytłumaczyć czym jest HIFEM?

High-Intensity Focused Electromagnetic Technology, czyli niezwykle innowacyjna technologia elektromagnetyczna o wysokiej intensywności. Wywołuje ona (wspomniane wcześniej) supramaksymalne skurcze mięśni. HIFEM poprawia strukturę mięśni, pobudzając wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych białek i rozrost włókien mięśniowych. Jest w stanie nie tylko wywołać, ale i utrzymać przez wiele sekund te supramaksymalne skurcze. HIFEM to coś w rodzaju rezonansu magnetycznego jednak z polem magnetycznym o mniejszej wartości (maksymalnie do 2 tesli). Rezonans magnetyczny to procedura stosowana przez lata, bezpieczna na tyle, że mogą z niej korzystać nawet kobiety podczas ciąży. My, oczywiście, zabiegów estetycznych kobietom w ciąży nie zrobimy, ale faktem jest, że wszystkie nasze urządzenia mają niezależne badania kliniczne i certyfikaty FDA.

Jak w praktyce możemy wykorzystać HIFEM?

Zadaniem zabiegów jest przede wszystkim wymodelowanie i wzmocnienie mięśni oraz walka z dodatkowymi centymetrami. Mamy w tej chwili dwa urządzenia, które pracują nad tymi problemami to EMBODY (dostępne między innymi w klinice https://angiosan.pl/ ) i EMSCULPT (zabiegi wykonywane są na przykład w klinice https://anclara.pl/). Jedną z najtrudniejszych partii, z którą często, nawet szczupłe osoby mają problem (chodzi o słabe mięśnie i nadmiar tkanki tłuszczowej) jest brzuch. Po serii 4 zabiegów o 16% wzrasta masa mięśniowa a 19% tłuszczu zostaje zredukowane - ta efektywność została potwierdzone certyfikatami FDA i mamy na to niezależne badania kliniczne! Jest to jedyne urządzenie na świecie, które jednocześnie powoduje wzrost masy mięśniowej, redukcję tkanki tłuszczowej i wyrzeźbienie mięśni.

EMBODY i EMSCULPT to pana ulubieńcy?

Na pewno ulubieńcy mojej żony. Po ciąży miała problem z tak zwaną: przepukliną brzuszną czy rozejściem się kresy białej. Po urodzeniu dziecka rozstęp mięśnia prostego nie chciał się zamknąć i pojawiła się przepuklina pępkowa. Żona przeszła operację, ale jednocześnie zauważyła, że zmieniła się jej sylwetka, zniknęło wcięcie w talii. Po serii zabiegów z technologią HIFEM (zabieg przeprowadzany jest 2 razy w tygodniu, seria to 4 zabiegi, efekty najlepiej widać 3-6 tygodni po wykonaniu terapii) ma piękny, wymodelowany brzuch z mocnymi mięśniami i kobiecą talię.

A na co teraz jest największy popyt na rynku?

Chyba lifting pośladków - czyli zabieg dający efekt uniesienia i ujędrnienia tej partii ciała. Musimy wykonać serię 4 zabiegów (każdy trwa 30 minut), ale u osób szczupłych i wysportowanych - rezultaty widać już po jednej sesji. Jedna z moich zaprzyjaźnionych fizjoterapeutek, już następnego dnia po zabiegu zadzwoniła do mnie i zapytała: Sławek, kiedy mogę się umówić na następną sesję? Osoby szczupłe namawiamy, aby zrobiły sobie zdjęcie w obcisłych dżinsach przed - a potem zrobiły to samo po zabiegu. Różnica jest niesamowita! BTL EMSCULPT i EMBODY to pierwsze na rynku maszyny, które wykonują lifting pośladków, zwiększają ich jędrność i umięśnienie w sposób całkowicie nieinwazyjny.

Rzeźba mięśni to jedno, ale HIFEM także odchudza…

Mięśnie potrzebują energii, aby wywołać skurcze. A do skurczu supramaksymalnego potrzebna jest ogromna ilość energii. W bliskim sąsiedztwie kurczących się mięśni, m.in. z powodu zwiększonego przepływu krwi w tkance tłuszczowej, dochodzi do nagromadzenia wolnych kwasów tłuszczowych (FFA), a ich nadmiar wywołuje rozpad komórek tłuszczowych. Taka zasada apoptozy komórkowej wywoływana przez przelewanie się FFA była wcześniej obserwowana i wykazana w licznych badaniach klinicznych. Uwolniony w ten sposób z adipocytów tłuszcz jest w naturalny sposób metabolizowany i wydalany z organizmu.

Niezwykła jest także opcja walki z tłuszczem trzewnym właśnie dzięki HIFEM. W kwietniu tego roku wprowadziliśmy do Polski nową procedurę pozwalającą uporać się z tym problemem. Tłuszcz trzewny jest groźny dla naszych narządów, zakłóca pracę wątroby, nerek, spowalnia metabolizm. I znowu wspomniane przez nas wcześniej urządzenia EMBODY i EMSCULPT pozwalają go znacząco zredukować. Rezultaty widać (no bo jesteś szczuplejszy), ale także czuć - zauważalnie zwiększa się wydolność organizmu. Biegasz szybciej i dłużej - męczysz się mniej. Brzmi dobrze, prawda? A to nie koniec dobrych wieści! EMSCULPT poza modelowaniem brzucha i pośladków, dodatkowo posiada aplikatory na mniejsze powierzchnie - jak ramiona czy łydki mamy więc możliwość rzeźbienia i modelowanie ramion – biceps i triceps – tzw. motylków oraz łydek. To także fenomenalna pomoc dla osób po kontuzjach. Z jednej strony odbudowuje się mięśnie, z drugiej wzmacnia je. Bez wysiłku i ryzyka obciążenia. Doskonały fizjoterapeuta, doktor Jacek Szwedo podsumował zabieg w technologii HIFEM jednym zdaniem: „Niesamowita elektrostymulacja - to tak jakby do każdego włókna mięśniowego podłączyć osobną elektrodę!”.

HIFEM pomaga także dbać o zdrowie intymne. W jaki sposób?

Urządzenie EMSELLA (dostępne między innymi w https://www.mediconcept.pl/), stymuluje mięśnie głębokie dna miednicy. To zarówno profilaktyka, jak i leczenie nietrzymania moczu u kobiet, jak i trening mięśni Kegla, zwiększający satysfakcję seksualną. EMSELLA to sam komfort: nie trzeba nawet się rozbierać. Maszyna wygląda jak krzesło (dość kosmiczne, ale jednak krzesło), na którym pacjentka siedzi przez pół godziny. I tyle. Emitowane przez nią fale elektromagnetyczne HIFEM przenikają swobodnie przez odzież i kość miednicy. Zabieg modyfikuje strukturę mięśni, a konkretnie wywołuje wzrost włókien kurczliwych, tworzenie nowych białek i rozrost włókien mięśniowych. W ten sposób wzmacnia mięśnie dna miednicy.

W kontekście EMSELLI prowadzone są także zaawansowane badania nad wprowadzeniem jej do wspomagania leczenia problemów prostaty oraz poprawy sprawności seksualnej u mężczyzn. Takie prace prowadzi między innymi, polska ginekolożka, dr Agnieszka Nalewczyńska.

Czym jeszcze chwali się firma BTL?

To akurat nie HIFEM, ale ciekawostka godna uwagi. Ostatnio wyprodukowaliśmy maski ochronne na twarz. Maska FFP2 składa się z naładowanych elektrostatycznie mikrowłókien, które przyciągają i zatrzymują 98% cząsteczek unoszących się w powietrzu. Ma optymalną konstrukcję i najwyższej jakości materiały filtrujące. Posiada mnóstwo certyfikatów w tym: klasę ochrony FFP2, efektywność filtracji bakteryjnej i wirusowej na poziomie 99,9% oraz została zatwierdzona do użytku przeciwko SARS-CoV-2. Słowem: zapewnia niezawodną ochronę i najlepszą oddychalność. Jesteśmy na bieżąco z rozmaitymi potrzebami!

Na zdjęciu: Sławomir Sobusiak, Dyrektor Zarządzający Działu Medycyny Estetycznej BTL Polska

