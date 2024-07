Doda nie zamierzała ukrywać, że w ostatnim czasie jej rodzina przechodziła ciężkie chwile. Mama artystki, Wanda Rabczewska, trafiła bowiem do szpitala i konieczna była operacja. Doda kilka dni temu, zwróciła się do fanów i poinformowała ich o wszystkim. Teraz artystka ponownie odezwała się do swoich obserwatorów i przekazała nowe informacje w sprawie zdrowia swojej mamy.

Doda przekazała nowe informacje w sprawie zdrowia swojej mamy

Doda w ostatnim czasie nie za często dzieli się swoim życiem prywatnym z fanami, tym razem zrobiła jednak wyjątek i przyznała, że jej rodzina przechodzi ciężkie chwile. W ostatnich dniach mama Dody trafiła do szpitala i przeszła operacje. Wokalistka opublikowała wówczas poruszające zdjęcie ze szpitalnego łózka, gdzie trzyma mamę za rękę. Doda nie odstępowała Wandy Rabczewskiej na krok i wyznała, że ostatnie miesiące dla jej rodziny były bardzo trudne. Wokalistka dotychczas nie zdecydowała się opowiedzieć o szczegółach leczenia i nie wiadomo, z jakiego powodu Wanda Rabczewska trafiła do szpitala. Doda wyznała jedynie, że jej mama boryka się z chorobą już od dłuższego czasu.

Dziękuję wam wszystkim za wiadomości dla mojej mamy; oczywiście wszystkie przekazałam. Dziękuję za troskę (…). Mama była w kiepskim stanie przez ostatnie dwa miesiące. - przyznała arystka.

Doda niespodziewanie, podzieliła się z fanami, kolejną aktualizacją dotyczącą zdrowia Wandy Rabczewskiej. Tym razem wokalistka nie ukrywała swojego szczęścia:

Dziękuję w imieniu mamy za wsparcie! Mama wraca do domu - poinformowała Doda na Instagramie.

Wokalistka nie ukrywała, że w ostatnim czasie również jej tata miał problemy ze zdrowiem.

Dwa miesiące temu tata też miał bardzo ciężką operację. Te ostatnie dwa miesiące były naprawdę hardcorowe(…). Ale nie narzekamy – idziemy do przodu i dziękujemy wam za dużo miłych wiadomości. - wyznała Doda na Instagramie.

Rodzicom Dody życzymy dużo zdrowia!

