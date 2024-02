Najnowszy sezon tanecznego show "Taniec z Gwiazdami" jest pod znakiem wielkich zmian, które zaszły w panelu jurorskim, ale również w gronie tancerzy. Do najpopularniejszego show w Polsce powraca po 15. latach Marcin Hakiel, który ma towarzyszyć w tanecznej drodze Dagmarze Kaźmierskiej. Jak donoszą media para nie jest zachwycona tym zestawieniem dobranym przez produkcję, a teraz mówi się nawet o tym, że Marcin Hakiel wolałby trenować z inną uczestniczką show- Maffashion. Mamy komentarz tancerza.

Marcin Hakiel nie chce tańczyć z Dagmarą Kaźmierską w "Tańcu z Gwiazdami"?

Na ten moment produkcja nie potwierdziła zestawienia Hakiel- Kaźmierska, ale wszystko wskazuje na to, że to właśnie taką parę stworzyła stacja Polsat. Wcześniejsze doniesienia wskazywały na to, że Marcin Hakiel i Dagmara Kaźmierska nie są zadowoleni z takiego połączenia. Nie da się ukryć faktu, że Marcin Hakiel, powracając na parkiet "Taniec z Gwiazdami" chciałby dotrzeć do finału i sięgnąć po słynną Kryształową Kulę. W związku z tym, że Dagmara Kaźmierska uczestniczyła w wypadku samochodowym i jej nogi nie są do końca sprawne istnieje ryzyko, że podczas tańca ból nie pozwoli jej dokończyć choreografii.

Jak donoszą media Marcin Hakiel marzył o tańcu z Maffashion, twierdząc że z nią miałby szansę na zwycięstwo w "Tańcu z Gwiazdami":

Hakiel miał wielkie ambicje i chciał tańczyć z Maffashion, bo wie, że z Dagmarą Kryształowej Kuli nie zdobędzie. Obawia się, że nawet gdyby ratowały ich głosy widzów, to ona sama może zrezygnować przez problemy zdrowotne - zdradza osoba z produkcji.

Tańczy jak pień. Podchodzi do tego na zasadzie, że jest, pokaże się i tyle i że dzięki głosom widzów będzie przechodziła dalej - czytamy w serwisie Super Express.

Zapytaliśmy Marcina Hakiela jakie jest jego stanowisko w tej sprawie i czy zgadza się z doniesieniami mediów. Skomentował to jednym zdaniem:

Bez komentarza...

Jak myślicie, faktycznie się nie dogadują? A może jest wręcz odwrotnie?

