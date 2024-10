Deynn i Daniel Majewscy podzielili się z fanami radosną nowiną i wyjawili, że spodziewają się dziecka. Fani oszaleli z zachwytu, ponieważ wierni widzowie influencerów wiedzą, że małżeństwo od lat marzyło, aby zostać rodzicami. Ciąża trwa już od kilku miesięcy, a Deynn nieustannie wstawiała zdjęcia na swoje sociale. Jak udało jej się ukryć brzuszek? Zobaczcie sami!

Deynn ukrywała rosnący brzuszek?

Deynn zyskała popularność wiele lat temu. Najwierniejsi fani kojarzą zapewne jej bloga modowego, w którym pokazywała inspiracje i pomysły na stylizacje. Po pewnym czasie do jej codzienności dołączył Daniel Majewski, czyli obecny mąż Deynn. Para zyskała naprawdę wielu zwolenników, którzy obserwowali ich codzienność. Niestety po pewnej aferze z siostrą Deynn na inluencerów wylała się ogromna fala krytyki, która spowodowała, że wyjechali z kraju i zniknęli z social mediów. Gdy ponownie pojawili się na Instagramie poinformowali, że są małżeństwem i zaczynają układać swoje życie na nowo.

Z czasem przeprowadzili się do Warszawy i kupili tutaj dom, w którym zamieszkują ze swoimi pieskami. Wydawało się, że wszystko zaczyna się układać, para zyskuje kolejnych fanów, a firmy proponują kolejne kampanie reklamowe. Niestety, szczęście nie trwało zbyt długo, ponieważ Deynn poinformowała, że jej mama nieoczekiwanie zmarła. To otworzyło drzwi do kolejnej przykrej informacji, że Deynn i Daniel Majewscy rozpoczęli terapię małżeńską.

Na szczęście walka o ich związek idzie w naprawdę dobrym kierunku, a teraz okazuje się, że Deynn i Daniel spodziewają się dziecka. Przyszli rodzice nie kryją, że ich największe marzenie właśnie się spełnia!

Marzyłem o tym tak długo, ale nie sądziłem, że zwariuje tak szybko. Nie macie pojęcia, jak ciężko nam było dochować tajemnicy, gdy nasze życie jest w 100% dostosowane pod bobasa i chcieliśmy wykrzyczeć to całemu światu. Na szczęście już koniec i teraz będziemy gadać aż za dużo - napisał Daniel Majewski.

Okazuje się, że przez ostatni miesiąc Deynn starała się nie dodawać zdjęć na swój Instagram, a gdy już to robiła to ucinała kadr lub pokazywała jedynie twarz. Ostatnie jej zdjęcia pochodzą z końca sierpnia, gdzie pozuje w białej kreacji i wówczas faktycznie nie było widać brzuszka ciążowego. Wygląda więc na to, że brzuch Deynn nabrał rozmiarów właśnie teraz i dlatego kobieta unikała zdjęć w ostatnim czasie. Sama na swoim Instagramie wspomniała, że cieszy się, że nie musi już nosić "worków", aby zakrywać brzuch.

Deynn i Danielowi jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

