To on był inspiracją, aby stworzyć Shreka. Maurice Tillet, znany był jako "Francuski Anioł"

Maurice Tillet, znany jako „Francuski Anioł”, to postać, która do dziś budzi fascynację zarówno w świecie sportu, jak i popkultury. Był jednym z najbardziej rozpoznawalnych zapaśników lat 40., a jego niezwykły wygląd sprawił, że wielu uważa go za pierwowzór słynnego Shreka. Choć twórcy animacji nigdy oficjalnie tego nie potwierdzili, podobieństwo jest uderzające. Kim naprawdę był Tillet i jak jego historia stała się legendą?