Dieta 800 kcal jest niskokaloryczną dietą, która powinna dostarczyć organizmowi (jak sama nazwa wskazuje) 800 kcal w ciągu jednego dnia. Dietetycy i lekarze uważają, że dieta ta jest szkodliwa dla organizmu.

Dieta 800 kcal – na czym polega?

Dieta 800 kcal polega na dostarczeniu organizmowi 800 kcal dziennie, co jest bardzo małą dawką. Dieta ma na celu nie tylko odchudzenie, ale i oczyszczenie organizmu ze szkodliwych toksyn. Diety nie można stosować dłużej niż 7 dni, ponieważ dłuższe przestrzeganie jej zasad wywoła efekt jojo i będzie szkodliwe dla zdrowia. Po tym czasie należy stopniowo powracać do bardziej kalorycznych posiłków. Podczas głodówki zaleca się przyjmowanie produktów pełnoziarnistych zbożowych, warzyw, owoców, jogurtów greckich i naturalnych, a także soku ze świeżo wyciśniętych owoców lub warzyw. W trakcie diety należy również pić duże ilości wody mineralnej (co najmniej 2 litry dziennie). Osoby stosujące dietę powinny unikać picia kawy, herbaty i alkoholu. Ponadto dieta zabrania jedzenia tłustych wędlin, tłustych produktów mlecznych, słodyczy i przekąsek (chipsy, paluszki, krakersy). W ciągu tygodnia można zrzucić 1-2 kg.

Dieta 800 kcal – jak powinien wyglądać jadłospis?

Dieta 800 kcal składa się z pięciu posiłków w ciągu dnia. Należy je przyjmować regularnie, co 3-4 godziny.

śniadanie I - pierwszy posiłek powinien zawierać nie więcej i nie mniej niż 200 kcal. Może się składać z owsianki, czy jogurtu naturalnego z owocem.

śniadanie II - drugie śniadanie to zaledwie 80 kcal. Najlepszym pomysłem na ten posiłek jest warzywo, np. marchewka, czy pokrojone rzodkiewki.

obiad - obiad ma największą liczbę kalorii, a jego wartość wynosi około 280 kcal. Na obiad warto jeść chude mięso. Może to być filet drobiowy (100 g) z dodatkiem pomidorów, chleba razowego, czy kaszy gryczanej.

podwieczorek - podwieczorek, tak samo jak śniadanie II to 80 kcal. Podczas tego posiłku warto zjeść świeży owoc, np. grejpfruta lub pomarańczę.

kolacja - kolacja powinna być lekkostrawna i jedzona nie później niż 2 godziny przed snem. Posiłek ma 200 kcal i może się na niego składać tuńczyk w sosie własnym, pomidory i pieczywo pełnoziarniste.

Dieta 800 kcal – przeciwwskazania

Diety 800 kcal nie powinny stosować kobiety karmiące piersią. Nie zaleca się także tego typu głodówki kobietom uprawiającym sport i ciężko pracującym fizycznie. Mężczyznom również nie poleca się tego rodzaju diety, która ma w sobie niewielkie ilości białka, węglowodanów i tłuszczów.