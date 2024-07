Gluten może stanowić jedną z przyczyn trądziku. U wielu osób, które przeszły na dietę bezglutenową, objawy trądziku ustępują lub stają się mniej uciążliwe. Nie ma jednak naukowych dowodów na związek glutenu z powstawaniem tej dolegliwości skórnej.

Czym jest gluten?

Gluten jest białkiem znajdującym się w produktach spożywczych, które mają w składzie ziarna pszenicy, jęczmienia, żyta i owsa. Występuje on więc m.in. w pieczywie, makaronach, ciastkach i piwie. Gluten jest bezwzględnie zakazany w diecie osób chorych na celiakię, czyli u ok. 1% populacji.

Choć bezpośredni wpływ glutenu na pojawienie się trądziku nie jest dowiedziony naukowo, wiadomo, że może on zakłócać pracę jelit i wywoływać w nich stany zapalne. Problemy z jelitami natomiast szybko odbijają się na wyglądzie skóry. W szeregu badań udowodniono natomiast, że nietolerancja glutenu występuje u wielu osób z inną chorobą skóry, łuszczycą. Daje to podstawy do upatrywania przyczyn wystąpienia trądziku bądź zaostrzenia jego objawów właśnie w glutenie.

Produkty bezglutenowe – czym zastąpić pieczywo i makaron?

Jeśli podejrzewamy, że w naszym przypadku gluten może mieć związek z trądzikiem, powinniśmy ograniczyć go w diecie. Produkty zawierające gluten należy zastąpić produktami bezglutenowymi, do których zalicza się m.in.:

kukurydzę,

ziemniaki,

ryż,

soję,

soczewicę,

fasolę,

orzechy,

kaszę gryczaną.

Wielu producentów oznacza produkty dopuszczalne w diecie bezglutenowej symbolem przekreślonego kłosa. Symbol ten może się znaleźć na wszystkich produktach, w których zawartość glutenu nie przekracza 20 mg na kg.

Diagnoza nietolerancji glutenu powinna być przeprowadzona przez gastrologa. Wrażliwość na gluten można sprawdzić m.in. poprzez wykonanie badań krwi.