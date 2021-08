Karolina Szostak przeszła na drakońską dietę! Dziennie je zaledwie... 600 kcal! 

Dwa lata temu Karolina Szostak przeszła spektakularną metamorfozę. Dziennikarka schudła ponad 20 kilogramów dzięki diecie owocowo-warzywnej, której autorką jest dr Dąbrowska. Głowym celem tej diety jest oczyszczenie organizmu z toksyn. Można stosować ją jedynie przez okres od czterech do sześciu tygodni, a żeby uniknąć efektu jojo, dietę co jakiś czas trzeba powtarzać. Tak od 2 lat robi Karolina Szostak i dzięki temu utrzymuje szczupłą sylwetkę. Co o swojej metamorfozie mówi Karolina? - Wiele razy podkreślałam, że ja akceptuję siebie w każdej figurze. Nic się nie zmieniło. Zresztą moim podstawowym celem było nie tyle zrzucenie nadwagi, co zdrowie i lepsze samopoczucie - mówi w "Twoim Imperium" Karolina Szostak. Gwiazda zdradza, że je to, na co ma ochotę, a w kinie pozwana sobie na popcorn. Czy nie boi się efektu jojo? - A efektu jojo nie boję się, bo zdrowe nawyki weszły mi w krew. Ten rok, jak i dwa poprzednie, zaczęłam od diety - postu doktor Dąbrowskiej. Co i rusz pojawiają się plotki, że a to przytyłam, a to znowu schudłam. Ale tak naprawdę ubrania mi mówią, że cały czas jestem w normie. To mnie cieszy. Nie staję co chwila na wadze, nie zamierzam - dodaje Karolina. Dziennikarka zdradziła, że przed wakacjami na rynku pojawi się jej trzecia książka na temat jej spektakularnej metamorfozy. ZOBACZ: Karolinę Szostak rzeczywiście dopadł efekt jojo? Założyła jasny komplet, który podkreślił jej figurę! Karolina Szostak nie boi się efektu jojo Gwiazda twierdzi, że je regularnie, ale niczego sobie nie odmawia