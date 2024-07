Niskotłuszczowa dieta wegetariańska jest jedną z najbardziej restrykcyjnych, ale i skutecznych metod na odchudzanie. Odrzucenie mięsa w pokarmach sprawi, że szybko zrzucisz zbędne kilogramy. W diecie dra Ornisha należy zamienić produkty mięsne na dużą ilość warzyw, owoców i zbóż (pszenica, orkisz, jęczmień, żyto, kasze).

Zasady diety dra Ornisha

Ułożenie niskotłuszczowej wdiety wegetariańskiej musi opierać się na kilku podstawowych zasadach. Trzeba przede wszystkim mieć świadomość, że całkowita eliminacja tłuszczu z diety jest niemożliwa. Choćby dlatego, że zawierają go również rośliny. Oto kilka porad, co należy robić, aby zastosować się do zasad diety dra Ornisha:

1. Ważne jest to, aby podczas przygotowywania posiłków wyeliminować ze składników do maksimum tłuszcz zwierzęcy (mięso – wołowe, drobiowe, ryby; masło, smalec, tłusta śmietana), a zastąpić go produktami roślinnymi.

2. Najadać się do syta, ale tylko korzystając z poszczególnych produktów: wszystkie warzywa i owoce (z naciskiem na warzywa strączkowe) i wszystkie dostępne zboża.

3. Nie liczyć kalorii – dieta dra Ornisha opiera na się w dużej mierze na węglowodanach (75% produktów w tej diecie to powinny być właśnie węglowodany), dlatego w ciągu miesiąca zrzucić można tylko ok. 5 kg. 4. Jest to jednak spadek wagi trwalszy niż po tygodniowej głodówce, gdzie skutkiem ubocznym będzie efekt jojo.

5. Jeść częściej, ale w mniejszych porcjach w celu zwiększenia przemiany materii.

6. Zastępować tłuste produkty innymi:

do puree ziemniaczanego zamiast masła, dodać chude mleko,

do zupy lub sosu zamiast śmietany dodać jogurt naturalny light,

do kawy zamiast śmietanki dodać chude mleko light,

zamiast żółtego sera (jest w nim ponad 60% tłuszczu), sięgnąć po chudy ser biały,

zamiast sięgać po fastfood, przygotować sobie wcześniej w domu kanapkę z ciemnego pieczywa i warzyw.

Czytać etykiety i wybierać produkty, które mają poniżej 2 g tłuszczu na 100 g całej wagi.

Zrezygnować ze smażenia na patelni, a zastąpić to gotowaniem na parze, pieczeniem lub grillowaniem.

Kupować jogurty naturalne i samemu w domu komponować własne smaki zamiast kupować gotowe jogurty smakowe, które zawierają o wiele więcej tłuszczu.

Czego nie wolno jeść na diecie Ornisha?

W diecie dra Ornisha unikaj produktów takich jak:

mięso w każdej postaci,

cukier,

słodycze,

alkohol,

smażone ryby,

masło,

śmietana.

Dieta niskotłuszczowa wegetariańska jest sposobem na zdrowy styl życia, nie tylko formą odchudzania. Znajomość jej podstawowych zasad pomoże uniknąć wielu chorób, m.in. miażdżycy. Jest to jednak trudna dieta dla osób lubiących mięso – polecana jest przede wszystkim wegetarianom i weganom.