Jogurt grecki ma wyższą zawartość białka, ale też tłuszczu. Jogurt naturalny z kolei ma więcej wapnia i lepiej sprawdzi się do ciepłych potraw.

Jogurt naturalny i jogurt grecki wytwarzane są na bazie mleka krowiego. Obydwa sprawdzają się jako samodzielne przekąski lub jako dodatek do potraw, są zdrowszym zamiennikiem śmietany. Pomiędzy jogurtem greckim i naturalnym są też pewne różnice.

Zawartość białka w jogurcie greckim i naturalnym

Pomimo, iż zarówno jogurt grecki, jak i naturalny, mają tę samą podstawę – krowie mleko, to różnica tkwi w procesie produkcji. Proces fermentacji jogurtu greckiego odbywa się już w opakowaniu finalnym. I to przez różnice na etapie produkcji, w jogurcie greckim będzie więcej białka, niż w jogurcie naturalnym. Do produkcji jogurtu greckiego wykorzystywane jest także więcej mleka niż do produkcji jogurtu naturalnego. Jogurty różnych producentów będą różniły się zawartością białka, zatem przed zakupem dobrze sprawdzić na etykiecie tabelę wartości odżywczych.

Zawartość tłuszczu, wapnia i sodu w jogurcie greckim i naturalnym

Osoby na diecie, przed wybraniem pomiędzy jogurtem greckim a naturalnym, powinny zwrócić też uwagę na zawartość tłuszczu w obu produktach. Często to jogurt grecki ma wyższą jego zawartość. Można przypuszczać, iż skoro jogurt grecki ma nawet dwukrotnie więcej białka, będzie też lepszym źródłem wapnia, ale tak nie jest. To jogurt naturaln wygrywa w tej kategorii. Natomiast jeśli chodzi o zawartość sodu, to korzystniej wybrać jogurt grecki, który cechuje się jego niższą zawartością.

Konsystencja jogurtu greckiego i naturalnego

Proces odsączania serwatki jest dłuższy w przypadku jogurtu greckiego i to powoduje, że jest gęstszy i bardzie kremowy od jogurty naturalnego. Do ciepłych potraw lepszym wyborem może okazać się jogurt naturalny, gdyż z kolei jego konsystencja będzie zapobiegała pojawieniu się białych grudek.

Przed wyborem produktu, czy to jogurtu naturalnego, czy greckiego, dobrze zapoznać się z etykietą i sprawdzić, co jest w jego składzie, aby uniknąć zakupów pełnych chemii i sztucznych dodatków.