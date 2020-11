Beata Pawlikowska o aborcji: "Toksyny z jedzenia mogą uszkodzić DNA". Internauci są oburzeni

22 października tłumy kobiet wyszły na ulice, aby protestować przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego na temat zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. W budzącym ogromne kontrowersje temacie postanowiła wypowiedzieć się również Beata Pawlikowska. W swoim wpisie napisała:

Jej zdanie na temat aborcji wywołało oburzenie internautów, a na podróżniczkę wylała się fala krytyki.

Beata Pawlikowska o aborcji: "Toksyny z jedzenia mogą uszkodzić DNA"

Beata Pawlikowska postanowiła zabrać głos w sprawie aborcji. Podróżniczka przyznała, że jej zdanie na ten temat przez lata się zmieniało:

Kiedyś myślałam o aborcji zupełnie inaczej. Uważałam, że mam do niej nieograniczone prawo i było to dla mnie symbolem mojej wolności. Teraz myślę o tym inaczej, a najważniejsze wydaje mi się nie to jaką decyzję ostatecznie się podejmuje w przypadku ciąży, lecz raczej to jak świadomie żyje się każdego dnia. Bo przecież to jaki prowadzę styl życia ma wielki wpływ na wszystko, co dzieje się w moim organizmie, łącznie z ciążą.

W dalszej części wpisu zasugerowała internautom, że to jak prowadzą swoje życie może mieć wpływ na wady płodu:

Ekspresja genów – czyli to w jaki sposób geny zostają odczytane i jaki mają wpływ na organizm – zależy od czynników zewnętrznych. Mówi o tym jedna z nowych dziedzin nauki zwana epigenetyką. W praktyce to oznacza, że aktywność genów w organizmie zależy od całego środowiska, w jakim się znajdują. Toksyny z jedzenia, powietrza, wody, stres, strach mogą spowodować uszkodzenia DNA i nieprawidłowe odczytywanie genów. Ruch na świeżym powietrzu, zdrowe pożywienie, sen, medytacja, modlitwa mają pozytywny wpływ na cały organizm, wspierają prawidłowe funkcje wszystkich komórek i prawidłową transkrypcję genów. Potwierdzają to badania naukowe.

Kontrowersyjny wpis podróżniczki wywołał oburzenie wśród internautów:

- Aha czyli jak będę wcinać „hummus” to mój płód będzie bezpieczny? A jak nie to nie? Wybacz ale miałam Cię są nieco mądrzejsza kobietę... Zawiodłam się :(

- Walczmy o swoje prawa! Bzdury pani tu wypisuje , pani Beato! A ja panią tu śledzę... Już nie będę od tej pory

- No niestety. Życie byłoby o wiele prostsze Pani Beato jeśli od „zdrowego trybu życia” zależało to czy urodzimy zdrowe dzieci. Dziękuje za Pani wpis- teraz już wiem na pewno, czy warto traktować Pani osobę na poważnie - pisali internauci

Pod postem znalazły się także wpisy aprobujące zdanie Beaty Pawlikowskiej:

- Tyle się mówi o wyborze o wolnej woli a tym dzieciom odbiera się prawo do wyboru i wolną wolę.Pani Beato dziękuję jest pani wielka.😘😘😘

- Piękna opinia. Nie obrażająca, nie narzucająca, a bardzo mądra, przemyślana i dotykająca sedna sprawy - pisali pod filmem na Youtubie i wpisem na Instagramie

Beata Pawlikowska wyraziła swoje zdanie na temat aborcji i naraziła się na krytykę ze strony internautów.