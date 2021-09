"Love Island 4": Fani wściekli na Olę: "Chodząca toksyna"! Nastawia Angelikę przeciwko Adrianowi?!

W czwartej edycji "Love Island" nie brakuje emocji, a widzowie show telewizji Polsat już wytypowali swoich ulubieńców, natomiast dwójka z tych, która najbardziej im podpadła musiała opuścić program. Czyżby teraz kolejna uczestniczka musiała mieć się na baczności? Jak się okazuje zachowanie Oli ponownie oburzyło fanów Wyspy Miłości, którzy nie szczędzili pod jej adresem ostrych słów. Co takiego zrobiła dziewczyna? Wygląda na to, że Adrian, który obecnie jest z nią w parze już podjął decyzję, a pomiędzy niektórymi uczestnikami zaczęły się prawdziwe konflikty.

"Love Island 4": Internauci wściekli na Olę

Ostatnio z "Love Island 4" pożegnała się aż dwójka uczestników. Decyzją pozostałych Wyspę Miłości opuścili Bruno i Monika, a do programu weszła nowa, piękna uczestniczka - Patrycja. Choć Jędrek nie ukrywał, że wytypowanie Moniki bardzo go zabolało, wygląda na to, że szybko się pozbierał. Cóż - chyba dobrze dla niego, zwłaszcza po tym, jak podczas live'a fani "Love Island" mogli zobaczyć namiętny pocałunek dziewczyny z Bruno! Teraz gra na Wyspie Miłości toczy się bez tej dwójki, którą najwidoczniej po powrocie do Polski połączyło coś więcej. Nowa uczestniczka wprowadziła sporo zamieszania.

Patrycja przyznała, że najbardziej spodobał jej się Andrzej i to nim ma zamiar zainteresować się na samym starcie. Zdaniem chłopaków presja z jej strony może sprawić, że Paulina, która obecnie kręci się przy Andrzeju, w końcu wykaże większe zainteresowanie. Czy aby na pewno? Wygląda na to, że nie tylko ona powinna zacząć walczyć o swoją pozycję na Wyspie Miłości. Po tym jak Bruno pożegnał się z „Love Island”, nad zmianą frontu zaczął zastanawiać się Adrian, który obecnie jest z Olą! Co więcej, Angelika wobec chłopaka zaczęła działać coraz śmielej, a to, co dziś wydarzyło się pomiędzy Olą i Adrianem mogło na dobre przekreślić szanse uczestniczki. Widzowie są na nią wściekli i żądają, by dziewczyna wróciła do domu!

- Ola tam już coś na Ciebie czeka ✈️✈️✈️✈️😂😂 - Olaaaa do domu😬 - Możecie Olę już odesłać? Mega irytująca osoba - Ola to chodząca toksyna🔥 - Olka królowa dram ❤️😂 - Ja mam wrażenie, że Adrian się boi Oli i widzi, że jest toksyczna - ocenili internauci.

To nie pierwszy raz, kiedy widzowie ostro komentowali zachowanie Oli. Co tym razem zrobiła dziewczyna? Jak się okazuje, chodzi o mocną wymianę zdań pomiędzy nią, a Adrianem. Kiedy uczestnik 4. edycji "Love Island" przyznał, że chce bliżej poznać Angelikę, Ola nie kryła swojej mocnej rekacji.

- Generalnie to już czego byś nie powiedział, to ja się poczułam jak opcja - zaczęła. Ja ci powiedziałam, że jesteś priorytetem. Jak widzę, że idziesz w stronę innej kobiety, to jak ja mam ci dać coś więcej? To ty masz problem. Co ja mam czuć? Czuję od ciebie niepewność i lawirowanie - mówiła, coraz bardziej podnosząc głos. - Każdy dzień powinien zbliżać, a nie oddalać. Zaczynam się męczyć, zaczynam czuć coś, czego nie powinien. - Mam tego dosyć, muszę skończyć rozmowę. Jestem wściekła. Nienawidzę takiego gadania, to jest dla mnie tak wściekłe i dziecinne - stwierdziła Ola dodając, że porozmawiają, jak się uspokoi.

Zobacz także: "Love Island 4": Fani zszokowani zachowaniem Angeliki! "Ale podła zagrywka"

"Love Island 4": Adrian zamieni Olę na Angelicę? Widzowie podzieleni

Wygląda jednak na to, że dziewczyna postanowiła nieco bardziej namieszać. Ola stwierdziła, że albo jest najważniejsza, albo nie ma nic i kiedy znalazła się w pokoju z innymi dziewczynami nie szczędziła mocnych słów o swoim obecnym partnerze. Opowiadając uczestniczkom o swojej rozmowie z Adrianem dała znać do zrozumienia Angelice, że chłopak nie wie czego chce, a ta stwierdziła, że... zachowuje się "gorzej niż baba".

Angelika idź se pogadaj do Armando, bo ja już mam dosyć - dodała.

Czy faktycznie Oli udało się zasiać w Angelice ziarno niepewności? Cóż, wygląda na to, że prawdziwej chemii nie tak łatwo przeszkodzić. Adrian stwierdził, że chce budować z dziewczyną coś prawdziwego, a kiedy oboje udali się na wspólną rozmowę, plan jego obecnej parnerki zdecydowanie nie wypalił. Angelika przyznała, że unika sytuacji przez które Oli mogłoby zrobić się przykro. Adrian przyznał, że może on i Angelika za długo zwlekali i wygląda na to, że nie mają zamiaru dłużej tracić czasu, a oboje ustalili, że zaczną budować razem relację! Czyżby przygoda Oli w "Love Island 4" właśnie dobiegła końca? Niektórzy z widzów nie będą tym faktem pocieszeni...

- Fałszywa Angelica odbije Armanda a potem go wyrzuci z programu. Olka byłaby lojalna ale ehh - Ona robi każdy odcinek tymi swoimi problemami i tekstami 😂 Jak odpadnie to będzie jakoś nudno bez niej 😂 - Ona przynajmniej widać, że przyszła do programu budować z kimś relacje, a to że ma pecha do facetów to już inna kwestia. Ma tu rację, ona mu dała pewność, a on w sumie nie wie czego chce - ocenili internauci.

Sądzicie, że faktycznie w "Love Island 4" właśnie narodziła się nowa para, a Ola pożegna się z programem? Po tym jak Angelika zadecydowała, że z programu odpadnie Bruno, nie wszyscy widzowie jej ufają.

Mat. prasowe

Wielką niewiadomą wciąż pozostaje nowa uczestniczka Patrycja może sporo namieszać, zdecydowanie, że mocno wpadła w oko Andrzejowi.