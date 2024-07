Pierniki możesz udekorować lukrem, czekoladą lub kupionymi produktami. Dobrze sprawdzą się barwniki w sprayu, brokat jadalny, kolorowe kulki i lukier plastyczny.

Ozdobione pierniki cieszą oko i stanowią świetną dekorację na Boże Narodzenie. Ciastka możesz powiesić na choince.

Lukier królewski, czyli prosty sposób na dekorację pierników

Lukier królewski jest prosty w wykonaniu. Jego biały kolor doskonale imituje śnieg.

Składniki:

100 gramów cukru pudru,

2 białka jaj,

2 łyżeczki świeżego soku z cytryny.

Czas przygotowania: 5 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Wszystkie składniki wymieszaj w misce.

Całość zblenduj na gładką masę.

Lukier nakładaj na pierniki.

Dobra rada: Lukier przygotuj bezpośrednio przed zdobieniem pierników. Masa po pewnym czasie zastyga.

Pierniki ozdobione roztopioną czekoladą

Pierniki z czekoladą to pomysł na słodką przekąskę. Do dekoracji użyj gotowej, sklepowej masy bądź rozpuszczonej tabliczki czekolady (gorzkiej, mlecznej albo białej). Możesz również samodzielnie stworzyć polewę.

Składniki:

100 gramów masła lub margaryny (pół kostki),

100 gramów cukru pudru,

5 łyżek tłustego mleka,

3 łyżki kakao.

Czas przygotowania: 10 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

W rondlu rozpuść masło i mleko.

Dodaj cukier puder i kakao. Całość dokładnie wymieszaj.

Ciepłą masą posmaruj pierniczki. Ciastka możesz również całkowicie zamoczyć w czekoladzie. Zrób to, zanim czekolada zastygnie.

Dobra rada: Polewa czekoladowa będzie bardziej błyszcząca, jeśli dodasz do niej łyżeczkę żelatyny.

Sklepowe produkty do dekoracji pierniczków świątecznych: brokat, barwnik, kulki i lukier plastyczny

W sklepach kupisz mnóstwo produktów do ozdabiania pierniczków. Do najciekawszych należą:

jadalny brokat – jest nietoksyczny i nieszkodliwy. Przygotowuje się go z upieczonego cukru z dodatkiem barwników. Brokat może mieć formę małych, błyszczących drobinek lub dużych płatków. Ozdoba świetnie wygląda na czekoladzie i lukrze;

barwnik spożywczy – jest to dodatek do żywności, który zmienia jej kolor. Barwniki tworzy się ze specjalnych pigmentów oraz przypraw, na przykład kurkumy, szafranu czy suszonej papryki mielonej. Tego typu substancje można kupić w formie proszku, sprayu lub pisaka;

kulki jadalne – kulki zazwyczaj mają kolor srebrny, biały lub złoty. Często tworzy się je z zastygniętego kolorowego lukru zamoczonego w barwniku;

lukier plastyczny – jest to masa z cukru, którą można rozwałkować, zabarwić i wyciąć w dowolne wzory. Gotową masę kupuje się w sklepach spożywczych.



Jak udekorować pierniki?

Dekorowanie pierników zależy od twojego gustu i materiałów, którymi dysponujesz. Do najbardziej klasycznej techniki należy malowanie ciastek lukrem lub czekoladą. Zrobisz to za pomocą specjalnego pędzla do wypieków. Taki piernik dobrze wygląda ozdobiony dodatkowo drobinkami brokatu spożywczego i kulkami jadalnymi. Krawędzie ciastka możesz też obrysować barwnikiem w pisaku. Jeśli zależy ci na finezyjnych wzorach w lukrze lub polewie czekoladowej, użyj wykałaczki. Pokryj piernik ciepłą masą, a następnie zrób patyczkiem dowolną płaskorzeźbę. W ten sposób zyskasz unikatowe ozdoby. Gęsty lukier można też rozprowadzać na pierniczkach rękawem (rożkiem) cukierniczym z cienkim otworem w plastikowej lub metalowej nasadce.