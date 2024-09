Justyna Kulka, trzecia żona Zygmunta Solorza, jednego z najbogatszych Polaków, budzi coraz większe zainteresowanie opinii publicznej. Po ślubie z miliarderem, zaczęły pojawiać się spekulacje na temat jej roli w zarządzaniu ogromnym imperium, w tym Grupą Polsat Plus. Kulka od lat jest blisko związana z firmami Solorza, pełniąc funkcje zarządcze w wielu spółkach.

Jednak wokół jej osoby narastają kontrowersje, szczególnie w kontekście napiętych relacji z dziećmi Solorza z poprzednich związków. Konflikt dotyczy potencjalnego dziedziczenia oraz zarządzania fortuną miliardera, zwłaszcza w obliczu jego problemów zdrowotnych.

Justyna Kulka - żona Zygmunta Solorza - przez lata pracowała w strukturach firm należących do Zygmunta Solorza, zdobywając doświadczenie w biznesie. Ich ślub wzbudził wiele emocji, ponieważ Kulka, jako młodsza partnerka miliardera, została oskarżona przez niektórych członków rodziny o próby przejęcia kontroli nad imperium. Spekulacje na temat podziału majątku oraz dalszych losów firmy wciąż pozostają niejasne.

Dzieci się obawiają, że Kulka, pod której silnym wpływem jest Solorz, może doprowadzić do ich wydziedziczenia. To, co teraz obserwujemy, to walka o dorobek ojca

- podaje informator ''Wyborczej''.