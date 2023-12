Małgorzata Rozenek zdecydowanie jest w czołówce polskich gwiazd, które co roku zaskakują nas imponującymi, świątecznymi dekoracjami. Prezenterka dba o każdy szczegół i nie ukrywa, że przy dekorowaniu domu chętnie korzysta z pomocy zaprzyjaźnionej firmy, która specjalizuje się w aranżacji wnętrz. Pierwsze efekty pracy ekipy już możemy zobaczyć na Instagramie Małgorzaty Rozenek. Szczególną uwagę zwraca temat przewodni tegorocznych dekoracji!

Małgorzata Rozenek ozdabia dom na Boże Narodzenie

Małgorzata Rozenek już poczuła świąteczny klimat. Dzień przed mikołajkami gwiazda zabrała się za dekorowanie domu razem z ekipą specjalizującą się w aranżacji wnętrz. Już wiemy, że w willi gwiazdy pojawi się mnóstwo girland świątecznych, które ozdobią między innymi poręcze schodów czy kuchenne szafki. Małgorzata Rozenek wszystko zrelacjonowała na swoim InstaStories.

Zobaczcie co się u nas dzieje. Na razie jest lekki chaos, żeby nie powiedzieć duży, ale słońce nam świeci i lampki choinkowe zaczynają świecić i piękne girlandy, bo my zaczynamy już obchodzenie Bożego Narodzenia, a dokładnie dekorowania domu - zdradziła na InstaStories.

Gwiazda wyjawiła także, dlaczego zawsze tak wcześnie zabiera się za dekorowanie domu na Boże Narodzenie.

Mamy zawsze taką tradycję, że dekorujemy dom dzień przed mikołajkami, że jak dzieci się jutro obudzą i będą szukały prezentów pod poduszką, to już w takim udekorowanym domu.

W willi Małgorzaty Rozenek jako jedna z pierwszych dekoracji stanęła m.in. imponująca choinka. W oczy od razu rzuca się pewien szczegół - to piękne bombki we wzór piłki nożnej. Jak się okazało, w tym roku to właśnie piłka nożna będzie tematem przewodnim dekoracji.

W tym roku tematem przewodnim ze względu na Henia i jego zamiłowanie do piłki nożnej będzie właśnie piłka nożna. Małe akcenty, które bardzo ucieszą Radzia i Henia - dodała Małgorzata Rozenek.

Czekacie na pełną relację Małgorzaty Rozenek z udekorowania domu na Boże Narodzenie?

