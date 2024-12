Nie ma wątpliwości co do tego, że 2024 był najtrudniejszym rokiem we współczesnej historii brytyjskiej rodziny królewskiej. W marcu księżna Kate poinformowała, że cierpi na chorobę nowotworową i musi zrezygnować z pełnienia oficjalnych obowiązków. Przyszła królowa rozpoczęła chemioterapię i leczyła się przez dziewięć miesięcy. We wrześniu księżna Walii przekazała, że wygrała walkę z rakiem i zamierza stopniowo wracać do pracy. Niedawno ukochana następcy tronu pojawiła się na bożonarodzeniowym kolędowaniu w Opactwie Westminsterskim razem z całą rodziną, co wywołało duże poruszenie wśród sympatyków royalsów. Jak donosi serwis Closer Magazine, ze względu na trudne doświadczenia książęca para postanowiła odnowić przysięgę małżeńską.

Kate i William wkrótce odnowią przysięgę małżeńską?

Według serwisu Closer Magazine księżna Kate oraz książę William szykują się do drugiego „miesiąca miodowego”. Para książęca podobno zamierza wybrać się w romantyczną podróż do Afryki w wolnym czasie, by spędzić trochę czasu we dwoje. Po ostatnich miesiącach oboje zdali sobie sprawę, że rodzina jest najważniejsza.

Ostatni rok zbliżył ich bardziej niż kiedykolwiek. Fundamenty ich małżeństwa są nie do podważenia, a trudności tego roku sprawiły, że oboje chcą poświęcić sobie czas – przekazał informator na łamach Closer Magazine.

Wills jest wiecznie romantyczny – Kate ceni sobie czas spędzony w samotności, nie ma nic bardziej wyjątkowego niż posiadanie księcia tylko dla siebie. Dlatego planują romantyczny wypad – tylko we dwoje. Wills postanowił zabrać Kate. Ich bliscy nie będą zaskoczeni odnowieniem przysięgi małżeńskiej podczas prywatnego nabożeństwa – dodało źródło.

Niedawno księżna Kate przyznała, że nie spodziewała się tak trudnego roku. Przyszła królowa pojawiła się razem z mężem i dziećmi podczas kolędowania bożonarodzeniowego w Opactwie Westminsterskim. Żona księcia Williama podziękowała wszystkim za wsparcie i złożyła życzenia obywatelom – szczególnie tym potrzebującym.

Jak sugeruje serwis Closer Magazine, następca tronu oraz przyszła królowa mogą wybrać się do Kenii, by tam wypocząć we dwoje. Warto przypomnieć, że księżna Kate i książę William pobrali się w kwietniu 2011 roku. Para udała się wówczas na Seszele w ramach podróży poślubnej. Afryka zajmuje szczególnie ważne miejsce w rodzinie królewskiej. Tam kochała odpoczywać zmarła matka Williama, księżna Diana.

Chcą pojechać gdzieś na odludzie – Will zatrudnił zaufanego przyjaciela rodziny, aby pomógł im w tym wyjątkowym prywatnym wypadzie do miejsca o ogromnym znaczeniu – Afryka i rezerwaty przyrody to ich miłość. Powrót tam 14 lat po ślubie byłoby czymś wyjątkowym – przekazał informator.

Jak na razie jednak przyszła królowa i następca tronu podobno nie chcą informować mediów o swoich planach, by w spokoju spędzić nadchodzące święta Bożego Narodzenia.

