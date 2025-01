Radosne wieści obiegły świat – księżniczka Beatrice po raz drugi została mamą. To kolejne królewskie narodziny w Wielkiej Brytanii, które przyciągają uwagę opinii publicznej. Sprawdźcie szczegóły.

Księżniczka Beatrice urodziła drugie dziecko

Choć ostatnie miesiące nie były łatwe dla royalsów (w związku m.in. z chorobą nowotworową księżnej Kate) teraz nie brakuje powodów do świętowania! Brytyjska rodzina królewska z radością ogłosiła, że księżniczka Beatrice urodziła swoje drugie dziecko. Szczęśliwym tatą po raz kolejny został Edoardo Mapelli Mozzi. Para powitała na świecie córeczkę, której nadali imię Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. Informację o narodzinach ogłoszono na oficjalnym profilu rodziny królewskiej na Instagramie:

Księżniczka Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi z radością ogłaszają narodziny ich córki, Atheny Elizabeth Rose Mapelli Mozzi, urodzonej w środę, 22 stycznia, o godzinie 12:57 - poinformowano w komunikacie.

Narodziny Atheny Elizabeth Rose wywołały ogromną radość wśród członków rodziny królewskiej.

Król i królowa oraz inni członkowie rodziny królewskiej zostali poinformowani i są zachwyceni tą wiadomością. Księżniczka Beatrice i pan Mapelli Mozzi pragną podziękować całemu personelowi szpitala za wspaniałą opiekę. Jej Królewska Wysokość i jej córka są zdrowe, mają się dobrze, a rodzina cieszy się z możliwości spędzania razem czasu, włącznie ze starszym rodzeństwem Atheny, Wolfiem i Sienną - dodano w poście na Instagramie royalsów.

Narodziny dziewczynki to kolejne ważne wydarzenie w życiu księżniczki, która już wcześniej spełniała się w roli matki. Athena Elizabeth Rose to jej drugie dziecko – Beatrice i Edoardo mają już jedną córkę, Siennę Elizabeth. Ukochany księżniczki ma również syna z poprzedniego związku - Christophera Wolfa.

Co oznacza imię "Atena"?

Imię Athena Elizabeth Rose ma dla rodziny królewskiej wyjątkowe znaczenie. Drugie imię dziewczynki, Elizabeth, to wyraźny hołd dla zmarłej królowej Elżbiety II. To także drugie dziecko w rodzinie królewskiej, które nosi to imię – starsza córka księżniczki Beatrice, Sienna, również ma na drugie imię Elizabeth.

Pierwsze imię, Athena, jest mniej typowe dla brytyjskich royalsów, ale ma głębokie znaczenie. W mitologii greckiej Atena była boginią mądrości i wojny, co może symbolizować siłę oraz inteligencję nowej członkini rodziny królewskiej.

Historia miłości księżniczki Beartice i księcia Edoardo

Księżniczka Beatrice i Edoardo Mapelli Mozzi poznali się wiele lat temu, ale ich relacja nabrała tempa w 2018 roku. Para oficjalnie zaczęła spotykać się po ślubie księżniczki Eugenii, młodszej siostry Beatrice.

Edoardo Mapelli Mozzi to włoski arystokrata i biznesmen, znany jako deweloper nieruchomości. Ich związek szybko stał się poważny, a w 2019 roku ogłosili zaręczyny. Ślub odbył się w lipcu 2020 roku, w kameralnej ceremonii z powodu pandemii COVID-19. Od tego czasu para tworzy szczęśliwą rodzinę, którą teraz powiększyła ich druga córka.

