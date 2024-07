Czerwona papryka to warzywo idealne do zapiekania – w piekarniku zyskuje wyjątkową słodycz i miękkość. Nafaszeruj całe warzywa ulubionym nadzieniem bądź upiecz strąki papryki, skropione oliwą z dodatkiem odrobiny soli morskiej i słodkiej, sproszkowanej papryki.

Najlepszą czerwoną paprykę w dobrej cenie kupisz późnym latem. Wykorzystaj ten czas na przygotowanie dużej ilości pieczonej papryki – warto z niej przyrządzić pyszne przetwory lub zamrozić ją i używać jesienią i zimą.

Przepis na pieczone strąki czerwonej papryki

Słodka czerwona papryka, upieczona, obrana ze skóry i zblendowana to pyszna baza sosów do mięs, makaronów czy kasz oraz wspaniałych, gęstych zup warzywnych. Owijaj nią kostki serów, oprószone ziołami i skropione oliwą i podawaj jako spiętą wykałaczką przystawkę lub krój w kostkę i dorzucaj do sałatek. Większą ilość upieczonych w piekarniku i poporcjowanych strąków papryki możesz również zamrozić w woreczkach czy pojemnikach.

Rada: przy zdejmowaniu skórki z upieczonej papryki uważaj na gorący sok, który zbiera się we wnętrzu warzyw.

Składniki na 4 porcje sosu do ryżu, kaszy, makaronu, pulpecików:

8 dużych czerwonych papryk,

odrobina soli morskiej,

łyżeczka słodkiej papryki,

kilka łyżek oliwy.

Czas wykonania: 40 minut

Stopień trudności: bardzo łatwe

Sposób przygotowania:

Umyj papryki, usuń gniazda nasienne i pokrój w grube strąki.

Ułóż je na wyłożonej papierem do pieczenia blasze, skrop oliwą i posyp przyprawami.

Piecz 30 minut w piekarniku nagrzanym do 200° Celsjusza z funkcją termoobiegu ( w połowie czasu wyjmij na chwilę blachę i przekręć papryki).

( w połowie czasu wyjmij na chwilę blachę i przekręć papryki). Po upieczeniu umieść gorące papryki w zamykanym szczelnie pojemniku lub woreczkach strunowych.

Po 20 minutach, gdy papryki nieco przestygną, obierz je palcami ze skórki, pomagając sobie nożem.

Zblenduj paprykę na gęsty sos lub dodawaj do potraw całe strąki.

Przepis na wegańską czerwoną paprykę zapiekaną z kaszą, soczewicą i jarmużem

Czerwoną paprykę możesz nadziewać soczewicą, mięsem mielonym, kawałkami grillowanego kurczaka lub sosami warzywnymi i podawać posypaną tartym żółtym serem.

Składniki (na 4 porcje):

4 twarde i jędrne czerwone papryki,

100 gramów czerwonej soczewicy,

100 gramów kaszy jaglanej,

2 pomidory,

pół cukinii,

kilka garści jarmużu,

2 cebule,

4 ząbki czosnku,

2 łyżki wydrylowanych czarnych oliwek,

olej,

2 łyżeczki słodkiej papryki,

1 łyżeczka chili,

odrobina soli i pieprzu.

Czas wykonania: 75 minut

Stopień trudności: łatwe

Sposób przygotowania:

Ugotuj kaszę jaglaną.

Przez 5 minut smaż na kilku łyżkach oleju pokrojoną w pióra cebulę, wlej na patelnię szklankę wody, dodaj rozdrobniony jarmuż, soczewicę, pokrojone pomidory, cukinię i duś 15 minut.

Dolej odrobinę wody, dorzuć przyprawy, plasterki oliwek, zmiażdżone ząbki czosnku i duś 5 minut.

Wymieszaj zawartość patelni z kaszą.

Odkrój wierzch papryk, usuń gniazda nasienne i wypełnij je sosem warzywnym.

Przykryj papryki odkrojonymi wierzchami i piecz w piekarniku nagrzanym do 175° Celsjusza około 50 minut (do miękkości).

Smacznego!