Rodzina królewska opłakuje śmierć 17-letniej Liz Hatton, młodej fotografki z Yorkshire. Księżna Kate i książę William wyrazili głęboki smutek po jej odejściu.

Reklama

Żałoba w rodzinie królewskiej

Książę William i księżna Kate wyrazili głęboki żal po śmierci 17-letniej Liz Hatton, utalentowanej fotografki cierpiącej na rzadki nowotwór. Spotkali ją w październiku podczas realizacji jej "listy marzeń". Liz Hatton, pochodząca z Yorkshire, była młodą fotografką, która zdobyła uznanie księżnej Kate za swój niezwykły talent. W październiku 2024 roku miała zaszczyt spotkać się z księciem Williamem i księżną Kate w Windsorze.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu wspierającego dzieci i młodzież zmagającą się z ciężkimi chorobami. Liz, której jednym z największych marzeń było uchwycenie w obiektywie członków rodziny królewskiej, mogła spełnić to życzenie. Fotografowanie pary królewskiej było dla niej niezwykłym doświadczeniem. Księżna Kate, znana z zamiłowania do fotografii, była pod wrażeniem nie tylko artystycznego oka Liz, ale także jej profesjonalizmu. W rozmowie z Liz i jej rodziną Kate podkreśliła, jak ważne jest, by wspierać młode talenty i pozwalać im rozwijać pasje nawet w trudnych życiowych okolicznościach.

Młoda fotografka zmagała się z agresywną formą nowotworu, który znacząco wpłynął na jej życie. Mimo przeciwności losu, Liz nie poddawała się i realizowała swoje pasje, w tym fotografię. Dzięki wsparciu lokalnych organizacji oraz przyjaciół udało się spełnić kilka jej największych marzeń. Liz inspirowała otoczenie swoją siłą i determinacją. Jej prace fotograficzne, dokumentujące codzienność w Yorkshire, przyciągały uwagę wielu osób, w tym członków rodziny królewskiej.

Po śmierci Liz Hatton, książę William i księżna Kate wyrazili swoje kondolencje. W oficjalnym oświadczeniu para królewska podkreśliła, że spotkanie z Liz było dla nich wielkim zaszczytem.

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Liz Hatton. Było dla nas zaszczytem poznać tak odważną i skromną młodą kobietę. Nasze myśli i modlitwy są z rodzicami Liz, Vicky i Aaronem oraz jej bratem Mateo w tym niezwykle trudnym czasie. W & C. - napisali William i Kate.

Mimo przedwczesnej śmierci, Liz Hatton pozostawiła po sobie bogate dziedzictwo. Jej fotografie będą przypominały o jej talencie, a historia życia stanie się inspiracją dla wielu młodych ludzi. Rodzina królewska, żegnając Liz, podkreśliła wartość realizowania marzeń i wspierania bliskich w trudnych chwilach. Liz Hatton zostanie zapamiętana jako symbol siły, odwagi i niezłomnego ducha artysty.

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate z rodziną w niebezpieczeństwie? Pod osłoną nocy rozegrały się sceny jak z najgorszego filmu