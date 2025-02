Podczas wizyty w katedrze w Canterbury, Królowa Camilla ogłosiła adopcję ośmiotygodniowego szczeniaka rasy golden retriever o imieniu Moley. Decyzja ta nastąpiła trzy miesiące po utracie jej ukochanego psa Beth. Nowy czworonożny członek rodziny królewskiej dołączy do Bluebell, drugiego psa adoptowanego wcześniej przez monarchinię.

Nowy początek po stracie ukochanego psa

Królowa Camilla od lat angażuje się w pomoc zwierzętom i adopcję czworonogów. Jej poprzedni pies, Jack Russell Terrier o imieniu Beth, został uśpiony z powodu nieoperacyjnego guza. Ta bolesna strata skłoniła monarchinię do przygarnięcia kolejnego zwierzaka.

Podczas niedawnej wizyty w katedrze w Canterbury, Królowa Camilla podzieliła się radosną nowiną – do jej domu trafił ośmiotygodniowy golden retriever o imieniu Moley. Szczeniak ma zapewnić monarchini wsparcie i radość po trudnym czasie żałoby po Beth.

Moley – nowy królewski pupil

Moley to energiczny i przyjazny golden retriever, który już zyskał serce królowej. Zwierzak dołączy do Bluebell, Jack Russell Terriera, którego Królowa Camilla adoptowała wcześniej ze schroniska Battersea Dogs & Cats Home.

To właśnie stamtąd pochodziły jej poprzednie psy, Beth i Bluebell, które towarzyszyły monarchini przez wiele lat. Camilla od dawna jest patronką tej organizacji, promując adopcję zwierząt i odpowiedzialną opiekę nad nimi.

Psy w rodzinie królewskiej – tradycja i miłość do zwierząt

Rodzina królewska od dekad znana jest z miłości do zwierząt. Królowa Elżbieta II słynęła ze swoich ukochanych corgi, a teraz Królowa Camilla kontynuuje tę tradycję. Jej wybór golden retrievera nie jest przypadkowy – to rasa znana z łagodnego usposobienia, lojalności i inteligencji. Moley z pewnością szybko odnajdzie się w nowym domu i stanie się pełnoprawnym członkiem królewskiej rodziny.

Królowa Camilla od lat angażuje się w promowanie adopcji zwierząt. Jej decyzja o przygarnięciu Moleya to nie tylko osobista radość, ale także jasny przekaz – warto dawać domy potrzebującym zwierzętom. Schroniska w całej Wielkiej Brytanii pełne są psów i kotów czekających na nowych właścicieli. Przykład monarchini może zainspirować wiele osób do rozważenia adopcji zamiast kupna zwierzaka z hodowli. Królowa Camilla nie kryje radości z pojawienia się Moleya w jej życiu. Nowy pupil to dowód na to, że miłość do zwierząt nie zna granic – nawet w królewskim pałacu.

Chris Jackson/Press Association/East News

