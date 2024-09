Co za wiadomość! Szwedzka rodzina królewska właśnie poinformowała o tym, że księżniczka Sophia i książę Carl Philip, spodziewają się czwartego dziecka. Wiadomo, kiedy pociecha ma przyjść na świat oraz jak czuje się księżna.

Czwarte "royal baby" w drodze

Nie można zaprzeczyć, że brytyjscy royalsi cieszą się największą popularnością na świecie. Jednak w Europie to nie jedyna monarchia, o której chętnie rozpisują się media. Szwedzka rodzina królewska również nie może narzekać na brak zainteresowania, a teraz ponownie będą na świeczniku mediów. Książę Carl Philip i jego żona księżna Sofia ogłosiła na swoim profilu na Instagramie, że spodziewają się czwartego dziecka.

DD.MM.GG. Książę Carl Philip i księżna Sofia z radością ogłaszają, że księżniczka spodziewa się czwartego dziecka pary. Księżniczka Sofia czuje się dobrze, a poród spodziewany jest w lutym 2025 r. Jesienią nie należy spodziewać się żadnych zmian w oficjalnym programie księżnej Sofii — czytamy na Instagramie.

Książę Carl i księżna Sofia Philip mają już trójkę synów: księcia Aleksandra, księcia Gabriela i księcia Juliana. Wiadomość o kolejnym potomstwie mocno ucieszyła ich naród. Pod wpisem książęcej pary pojawiło się mnóstwo gratulacji.

Wielkie gratulacje!! Rekord wśród rodzeństwa

Serdecznie gratuluję pięknej parze książęcej

Serdeczne gratulacje — piszą internauci.

Para zaczęła się spotykać w 2010 roku, ale ich związek nie do końca był akceptowany przez wszystkich. Wszystko przez to, że księżniczka brała udział w szwedzkiej edycji "Hotel Paradise" w 2005 roku. w 2015 roku książęca para stanęła jednak na ślubnym kobiercu i do dziś są szczęśliwą rodziną.

Serdeczne gratulacje dla książęcej pary!

