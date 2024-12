Księżniczka Birgitta, siostra króla Szwecji Karola XVI Gustawa, odeszła w wieku 87 lat. Zmarła w swoim domu na Majorce, gdzie mieszkała po śmierci męża. Była osobą cenioną za swoje zaangażowanie w działalność społeczną oraz zamiłowanie do golfa, które towarzyszyło jej przez całe życie. Co wiadoomo o odejściu członkini monarchii?

Księżniczka Birgitta nie żyje – siostra króla Szwecji zmarła w wieku 87 lat

Księżniczka Birgitta Ingeborg Alice urodziła się 19 stycznia 1937 roku jako druga z pięciorga dzieci szwedzkiego księcia Gustawa Adolfa i księżnej Sybilli. Była starszą siostrą obecnego króla Szwecji, Karola XVI Gustawa, który objął tron w 1973 roku. Birgitta została żoną niemieckiego księcia Jana Jerzego z rodu Hohenzollern. Para doczekała się trojga dzieci, a małżeństwo trwało do śmierci męża w 2016 roku.

Choć jej życie było związane z rodziną królewską, Birgitta wybrała nietypową drogę, przeprowadzając się na stałe na hiszpańską wyspę Majorka, gdzie ceniła sobie spokojne życie i możliwość rozwijania pasji.

Po śmierci swojego męża księżniczka Birgitta osiadła na Majorce, gdzie spędziła ostatnie lata swojego życia. Wyspa była dla niej miejscem, w którym mogła cieszyć się ulubionymi aktywnościami, szczególnie grą w golfa. Była stałą bywalczynią tamtejszych pól golfowych i cieszyła się opinią osoby otwartej, towarzyskiej oraz zaangażowanej w lokalne życie społeczne. Pomagała również dzieciom poprzez działania fundacji, której była założycielką.

Śmierć księżniczki Birgitty poruszyła szwedzką rodzinę królewską. Król Karol XVI Gustaw, jej młodszy brat, wyraził ogromny smutek z powodu tej straty. Birgitta była nie tylko członkiem rodziny, ale także ważną postacią w kontekście historii monarchii szwedzkiej.

Moja siostra była barwną i prostolinijną osobą, której będzie mi i mojej rodzinie bardzo brakowało - przekazał z żalem król Szwecji.

Księżniczka Birgitta była znana ze swojej miłości do sportu, szczególnie do golfa, który stał się jej znakiem rozpoznawczym. Gra ta była nie tylko sposobem na aktywność fizyczną, ale także okazją do kontaktu z innymi ludźmi i wspierania inicjatyw charytatywnych. Księżniczka Birgitta pozostawiła po sobie wspomnienie jako osoba życzliwa, pełna energii i zaangażowana w życie społeczne. Choć nie mieszkała w Szwecji, nigdy nie straciła kontaktu z rodziną królewską i była ważną postacią dla swojej ojczyzny.

Odejście księżniczki Birgitty to strata dla szwedzkiej rodziny królewskiej i wszystkich, którzy cenili jej zaangażowanie oraz ciepło.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

