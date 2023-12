Anna Lewandowska opublikowała na Instagramie urocze nagranie z rodziną. Trenerka poczuła już magię zbliżających się świat i rozpoczęła pieczenie pierników. Na krótkim filmiku możemy zobaczyć, jak Anna Lewandowska razem z mężem i córkami przygotowują świąteczne ciasteczka. Dumna mama pokazała przy okazji twarze swoich pociech!

Anna Lewandowska pokazała Klarę i Laurę

Boże Narodzenie zbliża się naprawdę wielkimi krokami, a to oznacza, że można rozpoczynać już przygotowania do świąt. Ostatnio okazało się, że Anna Lewandowska zaczęła świętować i pokazała, jak udekorowała swój dom w Hiszpanii. Teraz z kolei żona Roberta Lewandowskiego pochwaliła się uroczym nagraniem ze wspólnego pieczenia pierników.

Tradycyjnie co roku - pieczenie pierników. Wczoraj pierwszy raz ale na pewno nie ostatni w tym miesiącu Kto tak jak ja, uwielbia ten zapach w całym domu? napisała Anna Lewandowska.

Na nagraniu opublikowanym na Instagramie możemy zobaczyć, jak Anna Lewandowska razem z Robertem, Klarą i Laurą pieką świąteczne ciasteczka. Trenerka już nie ukrywa twarzy swoich córeczek! Internauci są zachwyceni rodzinnymi kadrami, a Laura i Klara skradły serca wszystkich.

cudowna z Was rodzinka komentują fani.

Wy również rozpoczęliście już przygotowania do świat Bożego Narodzenia? Anna Lewandowska i jej rodzina zainspirowali Was do pieczenia pierników?

